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Общество ,  
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Следователи задержали троих по делу о массовом отравлении в Москве

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани почти 150 человек отравились салатами, у них выявили ботулизм. По делу задержаны трое руководителей неназванных компаний. Проблемную еду находили у «Кухни на районе»
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

По делу о массовом отравлении москвичей задержаны «фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в московском регионе, а также руководитель отдела качества», сообщили в Следственном комитете. Название организации не фигурирует.

С 14 июня более 120 человек в Москве пожаловались на симптомы ботулизма. Причиной отравления Роспотребнадзор назвал употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт».

После этого СК завел уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

Теперь стало известно, что следователи также завели дело о нарушениях в сфере миграции: они установили, что несколько иностранцев незаконно зарегистрировались по месту пребывания.

«Кухня на районе» приостановила работу после отравления москвичей салатом
Бизнес
Фото:Олег Елков / ТАСС

Кроме того, случаи ботулизма после употребления салатов от «Локалкитчен» и «Гастропорт» зафиксировали в Нижнем Новгороде (14 случаев, 12 человек в реанимации) и Казани (шесть случаев). В Нижнем Новгороде из-за отравления жителей также возбудили уголовное дело.

Пострадавшие ели салат «Лобио», а также «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» с консервированной фасолью от одного из поставщиков «Кухни на районе». Сервис 16 июня временно приостановил свою работу для проверки всех продуктов. В тот же день следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция, которой отравились пострадавшие москвичи.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ботулизм «Кухня на районе» отравление Следственный комитет

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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