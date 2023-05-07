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Продюсер «Спокойной ночи, малыши» получил долю в холдинге с «Ситидрайвом»

Продюсер Александр Митрошенков оказался в числе партнеров «Ситидрайва» и «Кухни на районе»
Продюсер «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков оказался миноритарием в «О2О Холдинге», в который входят сервисы «Ситидрайв», «Кухня на районе» и «Самокат». Ранее холдинг принадлежал «Сберу» и в него искали инвесторов
Сбербанк RU000A0ZYBS1
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Александр Митрошенков
Александр Митрошенков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Информация о том, что Александр Митрошенков стал одним из косвенных владельцев «О2О Холдинга», которому принадлежат каршеринг «Ситидрайв» и сервисы доставки еды «Кухня на районе» и «Самоката», сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex и др., следует из отчета этого холдинга за 2022 год.

Согласно документу 99,54% «О2О Холдинга» принадлежат АО «Еком Технологии», еще 0,46% у ООО «Еком Инвестиции». Полная акционерная структура указанных юрлиц не раскрывается, но из доступной информации ЕГРЮЛ следует, что 10,86% в «Еком Инвестиции» принадлежат Александру Митрошенкову, а 7,23% — Ярославу Чередникову.

Оба юрлица были созданы в августе 2022 года, никакой другой информации найти о них не удалось. В базе данных СПАРК информация о владельцах «О2О Холдинга» скрыта.

Александр Митрошенков отказался комментировать информацию о своем участии в «О2О Холдинге». РБК направил запрос в «Сбер». Связаться с Ярославом Чередниковым не удалось.

Александр Митрошенков — российский журналист, вице-президент Академии российского телевидения, председатель совета директоров группы AVM Media, одними из крупнейших проектов которой являются программа «Спокойной ночи, малыши» и шоу «Малахов». Митрошенков также соучредитель Международного благотворительного фонда Юрия Башмета.

Что такое «О2О Холдинг»

«О2О Холдинг» создавался как совместное предприятие Сбербанка и VK в 2019 году. Стороны внесли в него свои сервисы в области доставки еды и такси и получили по 45,01%, остальное было зарезервировано под программу поощрения менеджмента. В конце 2021 года у VK сменились акционеры и глава: предполагалось, что назначенный на это место бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко будет менять стратегию компании. После начала специальной военной операции на Украине встал вопрос о целесообразности «О2О»: большинство активов холдинга были убыточными и требовали инвестиций для дальнейшего развития. В марте прошлого года «О2О» объявил о закрытии агрегатора такси «Ситимобил» (входил в СП), но в итоге актив продали петербургской компании «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», входит в УК People&People). Сумма сделки не раскрывалась.

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В конце августа 2022 года VK анонсировал, что выйдет из «О2О Холдинга», получив 100% входившего в СП сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club (впоследствии этот актив был передан «Яндексу»). Источники РБК, близкие к «Сберу», тогда говорили, что тот не станет владельцем 100% холдинга, а намерен привлечь консорциум сторонних инвесторов на выкуп доли VK. Его состав и сумма, за которую будет приобретена доля, не раскрывались. Собеседник РБК лишь говорил, что консорциум получит более 50% холдинга, и в последнем будут консолидированы все e-commerce-активы «Сбера».

Собеседник РБК, близкий к банку, тогда пояснял, что «привлечение сторонних инвесторов и снижение доли должны снять с компаний санкционные риски и позволить банку не отвлекать средства на развитие нефинансового направления».

США, ЕС и Великобритания ввели в отношении «Сбера» различные ограничения, в том числе блокирующие санкции со стороны США и Британии, предусматривающие заморозку его активов и запрет вести с ним бизнес.

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Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Сбербанк «Самокат» «Кухня на районе» сторонние инвесторы
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