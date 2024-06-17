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В Москве более 120 человек пожаловались на симптомы ботулизма

Заммэра Москвы Ракова: 30 человек с симптомами ботулизма находятся в реанимации
Сюжет
Новости Москвы
Обратившиеся к врачам с симптомами ботулизма проходят обследования, 55 пострадавших от употребления купленных лобио и салата с тунцом находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек, врачи проводят обследование в условиях стационара, сообщила журналистам заммэра Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, депздрав контролирует ситуацию со случаями ботулизма в столице, продажа некачественных продуктов приостановлена.

«На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет», — сообщила она.

«Кухня на районе» приостановила работу после отравления москвичей салатом
Бизнес
Фото:Олег Елков / ТАСС

Пищевой ботулизм — редкая и потенциально летальная болезнь. Смертельный исход наступает в 5–10% случаев. Инкубационный период составляет от двух часов до пяти суток, ботулизм не передается от человека к человеку.

Болезнь, как правило, вызвана продуктами, не прошедшими надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту и затуманенное зрение, случаются также рвота, вздутие живота, диарея и запор. Температура не повышается.

Пострадавшие начали обращаться с симптомами 14 и 15 июня. Причиной недомогания стали салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт». Следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

«Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», — рассказали в «Кухне на районе».

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ботулизм Москва Анастасия Ракова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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