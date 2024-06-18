Роспотребнадзор назвал причину вспышки ботулизма в Москве
Салат лобио, ставший причиной вспышки ботулизма в Москве и ряде регионов, производился и хранился с нарушениями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции». — говорится в сообщении.
В Роспотребназдзоре подчеркнули, что предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях.
Основные производители — ООО «Локалкитчен» (сервис доставки «Кухня на районе») и ООО «САВОН-К».
РБК направил запрос в «Савон-К».
В «Кухне на районе» заявили РБК, что поставщиком салата является «САВОН-К», компания ждет данных экспертизы от Роспотребнадзора. В «Кухне» заверили, что проверяют продукции по алгоритму, выстроенному на основе рекомендаций Роспотребнадзора, а также периодически проводят лабораторные исследования продукции от поставщиков.
«Это дополнительные меры, которые мы давно применяем, чтобы повысить качество продукции. К сожалению, в случайную проверку фасоль от САВОН-К не попала, а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений. Образцы фасоли от производителя САВОН-К мы передали в проверяющие органы», — сообщили в пресс-службе «Кухни на районе».
Работа сервиса «Кухня на районе» приостановлена до окончания проверки.
По результатам первых внутренних проверок выявили, что причина предположительно может быть в консервированной фасоли от поставщика «САВОН-К», заявили в компании.
Все госпитализированные с симптомами ботулизма употребляли салат с фасолью от ООО «Локалкитчен», работающего под брендом «Кухня на районе», заявили ранее в Следственном комитете.
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, оно проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, неврологических синдромов и поражения желудочно-кишечного тракта. Симптомами также являются рвота, диарея, запор, сильная утомляемость, головокружение, сухость во рту, слабость, и затуманенное зрение.
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