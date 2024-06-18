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Общество ,  
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Роспотребнадзор назвал причину вспышки ботулизма в Москве

Роспотребнадзор сообщил об изъятии 172 т продукции после вспышки ботулизма
Основными производителями салата лобио, который стал причиной вспышки ботулизма, являются «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и «САВОН-К».
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Салат лобио, ставший причиной вспышки ботулизма в Москве и ряде регионов, производился и хранился с нарушениями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции». — говорится в сообщении.

В Роспотребназдзоре подчеркнули, что предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях.

Основные производители — ООО «Локалкитчен» (сервис доставки «Кухня на районе») и ООО «САВОН-К».

РБК направил запрос в «Савон-К».

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В «Кухне на районе» заявили РБК, что поставщиком салата является «САВОН-К», компания ждет данных экспертизы от Роспотребнадзора. В «Кухне» заверили, что проверяют продукции по алгоритму, выстроенному на основе рекомендаций Роспотребнадзора, а также периодически проводят лабораторные исследования продукции от поставщиков.

«Это дополнительные меры, которые мы давно применяем, чтобы повысить качество продукции. К сожалению, в случайную проверку фасоль от САВОН-К не попала, а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений. Образцы фасоли от производителя САВОН-К мы передали в проверяющие органы», — сообщили в пресс-службе «Кухни на районе».

Работа сервиса «Кухня на районе» приостановлена до окончания проверки.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По результатам первых внутренних проверок выявили, что причина предположительно может быть в консервированной фасоли от поставщика «САВОН-К», заявили в компании.

Все госпитализированные с симптомами ботулизма употребляли салат с фасолью от ООО «Локалкитчен», работающего под брендом «Кухня на районе», заявили ранее в Следственном комитете.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, оно проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, неврологических синдромов и поражения желудочно-кишечного тракта. Симптомами также являются рвота, диарея, запор, сильная утомляемость, головокружение, сухость во рту, слабость, и затуманенное зрение.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Анна Захарова, Константин Нагаев Константин Нагаев
При участии
Елена Степанова
Роспотребнадзор ботулизм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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