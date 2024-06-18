Вслед за Москвой массовое отравление после салатов произошло в Казани

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Казани зафиксировали 14 случаев заражения ботулизмом, пострадавшие находятся в инфекционной больнице, восемь человек попали в реанимацию, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Двое пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет «РБК Татарстан».

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за отравления жителей региона по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие заказывали «Салат лобио» производства ООО «Локалкитчен». Покупателей салата, которых установило ведомство, обзвонили и порекомендовали им обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания. Остатки салата уже изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании.

14 и 15 июня 2024 года в Москве зафиксировали первые случаи подозрения на ботулизм. По состоянию на 17 июня 2024 года за медпомощью с симптомами болезни обратился в общей сложности 121 человек, 55 из них находились в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Причиной заражения ботулизмом стали салаты из популярных сервисов доставки еды.

С 16 по 17 июня 2024 года в Нижегородской области были госпитализированы 14 человек. Одна из пострадавших подключена к аппарату ИВЛ. Диагноз тот же.

18 июня 2024 года в Москве следователи задержали троих человек по этому делу: «фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, генерального директора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителя отдела качества». Следственный комитет не назвал их имена.