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Общество ,  
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Вслед за Москвой массовое отравление после салатов произошло в Казани

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Казани зафиксировали 14 случаев заражения ботулизмом, пострадавшие находятся в инфекционной больнице, восемь человек попали в реанимацию, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Двое пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет «РБК Татарстан».

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за отравления жителей региона по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

В реанимацию из-за ботулизма попали 12 нижегородцев
Общество
Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие заказывали «Салат лобио» производства ООО «Локалкитчен». Покупателей салата, которых установило ведомство, обзвонили и порекомендовали им обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания. Остатки салата уже изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании.

14 и 15 июня 2024 года в Москве зафиксировали первые случаи подозрения на ботулизм. По состоянию на 17 июня 2024 года за медпомощью с симптомами болезни обратился в общей сложности 121 человек, 55 из них находились в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Причиной заражения ботулизмом стали салаты из популярных сервисов доставки еды.

С 16 по 17 июня 2024 года в Нижегородской области были госпитализированы 14 человек. Одна из пострадавших подключена к аппарату ИВЛ. Диагноз тот же.

18 июня 2024 года в Москве следователи задержали троих человек по этому делу: «фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, генерального директора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителя отдела качества». Следственный комитет не назвал их имена.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор.

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Теги
ботулизм инфекция болезнь Казань Татарстан

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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