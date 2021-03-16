Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 13:48
Бывшего главу ЛНР заочно приговорили на Украине к пожизненному сроку Политика, 21:00 Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 20:32 Главные вопросы к скандалу вокруг вакцины AstraZeneca Бизнес, 20:25 Осужденный тренер назвал игроков «Реала» и «Зенита» своими соучастниками Спорт, 20:22 В Белоруссии введут биометрические паспорта Общество, 20:17 Греция назвала сроки снятия ограничений для российских туристов Общество, 20:12 УФСИН Москвы организовало проверку после беспорядков в СИЗО «Водник» Общество, 20:02 ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате Общество, 19:51 В Самаре 11-летний школьник ранил сверстника ножом Общество, 19:37 СМИ узнали об отсутствии обвиненного в допинге игрока в заявке «Ростова» Спорт, 19:33 Тысячи процентов прибыли. Как биткоин взлетал и падал в 2020-2021 гг. Крипто, 19:33 «Шаг назад». Почему в США не будут запрещать инвестировать в криптовалюту Крипто, 19:26 Роскомнадзор пригрозил замедлить новые соцсети Общество, 19:18 Instagram запретит взрослым пользователям писать незнакомым подросткам Технологии и медиа, 19:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Главные вопросы к скандалу вокруг вакцины AstraZeneca

В ЕС экстренно останавливают использование совместной разработки AstraZeneca и Оксфордского университета. Как скандал повлияет на прививочную кампанию в Европе и какие перспективы теперь у российской вакцины, разбирался РБК
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Какие страны и почему стали отказываться от вакцины AstraZeneca

Что происходит с AstraZeneca из-за скандала

Как скандал скажется на программах вакцинации в Европе

Как скандал может отразиться на российской вакцине

Какие страны и почему стали отказываться от вакцины AstraZeneca

К середине марта из-за информации о выявленных побочных эффектах более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от применения вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca.

Причины остановки вакцинации — «профессиональные, а не политические», заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Приостановка использования препарата AstraZeneca вызвана сообщениями о тромбозе и эмболии у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Один из первых был зафиксирован в Австрии, позднее о летальных исходах сообщили в Дании, Италии и Словакии.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса

Первыми с 11 марта вакцинацию начали приостанавливать страны Северной Европы — Дания, Норвегия и Исландия. До официального прояснения ситуации о связи вакцины и побочных эффектов вакцинацию отложили Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия и Люксембург. За последние дни к ним присоединились и крупнейшие страны ЕС — Германия, Франция, Италия, Испания, а также Словения, Португалия и Кипр. Приостановили применение вакцины также за пределами Европы — в Индонезии, Демократической Республике Конго, Таиланде и в Южной Африке (там также появились сомнения в ее эффективности против местной мутации коронавируса).

Регулятор ЕС заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca
Общество
Фото:Marco Passaro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Комитет по безопасности координатора вакцинации в Евросоюзе — Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование всех случаев, но его специалисты считают, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают риски побочных эффектов. По данным EMA, на 10 марта известно только о 30 случаях тромбоэмболических событий на 5 млн европейцев, получивших вакцину. Не считает побочные эффекты причиной для отказа от вакцинации и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Во всем мире было введено более 335 млн доз вакцины, среди получивших ее не было обнаружено случаев смертей, вызванных вакциной», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В четверг, 18 марта, EMA на брифинге представит результаты своей проверки, от них будут зависеть дальнейшие решения.

Что известно про оксфордскую вакцину

Препарат AZD1222, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, — векторная вакцина, в которой для доставки генетической информации вируса SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса — вектора. Вакцина AstraZeneca имеет важное преимущество: ее можно хранить в обычном холодильнике, а для других антиковидных вакцин требуются более низкие температуры.

Производство вакцины было начато еще до завершения тестирования в июне 2020 года, первой в мире ее применение одобрила Великобритания. Вакцина одобрена ВОЗ и EMA и регуляторами в более чем в 70 странах, однако пока так и не получила одобрение американского регулятора FDA. Через несколько недель будет завершена третья фаза исследований препарата в Америке, и производитель планирует обратиться за регистрационным удостоверением.

Эффективность вакцины AZD-1222 в целом оценивается в 70%. Стоимость одной дозы составляет $4–5.

Производитель анонсировал, что поставит 3 млрд доз вакцины к концу 2021 года. В своем годовом отчете компания сообщила, что заключила серию сделок о продажах, грантах, лицензионных соглашениях на разработку, производство и продажи вакцины на общую сумму $1,6 млрд.

В марте компания сообщила о задержках поставок в страны Евросоюза из-за экспортных ограничений: «К сожалению, экспортные ограничения приведут к сокращению поставок в первом квартале и, вероятно, повлияют на поставки во втором квартале». В январе AstraZeneca уже объявляла об отставании от графика производства на два месяца. При этом в США хранятся десятки миллионов доз вакцины, и компания просила у властей США разрешить экспорт в ЕС. Пока, по данным NYT, американские власти отклонили этот запрос.

Что происходит с AstraZeneca из-за скандала

AstraZeneca опровергает связь повышенного риска образования тромбов с применением ее препарата. «В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19», — заявил производитель. В компании подчеркивают, что детально изучили состояние здоровья более 17 млн человек в странах ЕC и Великобритании, которые получили препарат. Итог проверки: 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая закупорки легочной артерии, и похожие данные получены после применения других зарегистрированных вакцин от коронавируса.

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID только одним компонентом
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Что важно для инвестора

Инвесторы AstraZeneca пока сдержанно реагируют на новости об остановке вакцинации и возможных проблемах: с 10 марта акции компании подешевели менее чем за неделю всего на 3,5%, а на торгах 16 марта и вовсе отыграли практически все потери. Руководитель аналитического отдела ITI Capital Искандер Луцко объяснил «РБК Инвестиции»  вялую динамику котировок тем, что инвесторы уже заложили в цену акций опасения относительно возможных проблем. «AstraZeneca — биотех-гигант, и вакцина для него не основной источник дохода. Поэтому последствия указанных проблем для бизнеса пока не так очевидны. Из-за этого рынок занял выжидательную позицию: с одной стороны, очевидно, что всегда будут какие-то последствия при использовании новых препаратов, с другой — необходимо четкое понимание того, насколько эта проблема решаема», — резюмирует Луцко.

Мнения и прогнозы аналитиков о ситуации вокруг AstraZeneca — читайте на «РБК Инвестиции».

Как скандал скажется на программах вакцинации в Европе

В странах, приостановивших использование AstraZeneca, пока не называют точных дат возобновления вакцинации. Власти в основном ждут заключений от местных специалистов или ЕМА. Как заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан, решение о приостановке было принято на основании данных Института Пауля Эрлиха, которому требуется время для изучения случаев образования тромбов у тех, кто был вакцинирован AstraZeneca. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил паузу мерами предосторожности. Он выразил надежду, что вакцинация возобновится в ближайшее время, как только зеленый свет даст EMA.

AstraZeneca — одна из четырех вакцин, которые были одобрены для использования на территории ЕС общеевропейским регулятором. Другие три вакцины — Pfizer, Moderna и Janssen. В общей сложности Еврокомиссия закупила по 400 млн доз вакцины AstraZeneca и Janssen, 600 млн доз Pfizer (зарегистрирована на территории ЕС 21 декабря) и 160 млн доз Moderna (одобрена 6 января).

По состоянию на 16 марта в страны ЕС, Норвегию и Исландию было доставлено 62,3 млн доз вакцин, из них было использовано 48,1 млн доз. Самая распространенная вакцина в Европе — Pfizer (в 30 европейских стран было доставлено 42,4 млн доз этой вакцины), на втором месте — AstraZeneca (14,9 млн доз), на третьем месте — Moderna (3,6 млн). Пока в ЕС не сообщали о намерениях отказаться от закупок AstraZeneca в будущем. Не останавливали от контрактов ранее и регулярные перебои с поставками препарата — как заявляли в Еврокомиссии, их возмещали за счет Pfizer.

Аналитики отмечают, что приостановка использования AstraZeneca приведет к замедлению вакцинации в Европе, которая и без того идет медленным темпом. «Решение запретить AstraZeneca — проявление политической паники, последствия этого решения будет непросто повернуть вспять. Все это приведет к тысячам смертей, более длительным локдаунам, более низкому экономическому росту», — посетовал директор консалтинговой компании Eurointelligence Вольфганг Мунчау.

За последние две недели число заражений в пересчете на 100 тыс. населения выросло в 18 странах, включая Австрию, Чехию, Болгарию, Хорватию, Эстонию, Грецию и Финляндию. В Чехии этот показатель составляет 1582 человека, в Эстонии — 1397, на Мальте — 720, во Франции — 444, в Германии — 137. В целом Европа по-прежнему отстает от таких лидеров по темпам вакцинации, как Израиль, Великобритания и США, где по крайней мере одну дозу вакцины получили 60, 36 и 21,3% населения соответственно. Лидеры по доле вакцинированных первой дозой в Европе — Мальта (18,7%) и Венгрия (13,9%), которая приняла решение закупить не только одобренные регулятором ЕС препараты, но также российские и китайские вакцины. В Германии и Франции — двух крупнейших странах ЕС по числу населения и ВВП — доля получивших первую дозу составляет менее 10%.

Дагестан возглавил список регионов — аутсайдеров по вакцинации от COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Решение властей европейских стран приостановить использование AstraZeneca выглядит оправданным, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Понятно, что правительства хотят минимизировать любые риски, которые возникают в процессе вакцинации. Вопрос в том, насколько долго продлится нынешняя заминка и как скоро вакцинация препаратом будет возобновлена, если будет вообще», — отметил эксперт. По словам Кортунова, если опасения насчет AstraZeneca не оправдаются, это может вызвать недовольство отдельных политиков и критиков властей, но вряд ли такое возмущение будет масштабным.

География вакцинации

Как подсчитал РБК на основе базы Our World in Data, сообщений официальных регуляторов и компаний-производителей, на середину марта AstraZeneca — лидер по числу регистраций в мире, вакцина получила одобрение регуляторов в 83 странах. На втором месте — Pfizer (регистрация в 74 странах). Вакцина «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи входит в тройку лидеров по числу зарегистрированных стран: она одобрена для использования регулирующими органами 52 стран, включая Россию. Но российская вакцина пока отстает от конкурентов по числу государств, где начали ее использование, — на момент середины марта ее применяют для вакцинации в 18 странах.

Как скандал может отразиться на российской вакцине

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств приступило к экспертизе регистрационного досье «Спутника V». Задача регулятора — оценить соответствие российской вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Еще до подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в Европе и ее одобрения EMA в январе Венгрия официально разрешила ее использование, в марте аналогичные решения приняли власти Словакии и Северной Македонии.

Еще до начала проблем с AstraZeneca, в начале марта, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующий продвижение «Спутника V» за рубежом, и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech достигли договоренности о производстве российской вакцины в Италии. 15 марта глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд договорился с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии о производстве на их территории российской вакцины. Но, как сообщили AFP представили министерств экономики и здравоохранения этих стран, им неизвестно об оформлении сделок с конкретными компаниями, а представитель немецкой лаборатории IDT Biologika пояснил, что компания все еще находится на стадии обсуждения с российской стороной.

В настоящее время в России «Спутник V» производится на шести площадках, включая производство Центра им. Гамалеи. Кирилл Дмитриев ранее уточнял, что российские мощности будут направлены на обеспечение вакциной российских граждан, а международные поставки вакцины обеспечиваются за счет локализации производства. «То, что будет производиться в Бразилии, — в Бразилию и в другие страны Латинской Америки. То есть мы создали такие базы производства российской вакцины «Спутник V» для всего мира за счет наших партнерств с другими производителями в других странах», — говорил Дмитриев.

С какими вакцинами «Спутник V» конкурирует в странах СНГ. Инфографика
Общество

В свою очередь, зарубежные партнеры РФПИ сообщали, что уже начали или ожидают начала производства вакцины. Так, бразильский партнер РФПИ Uniao Química сообщал, что компания сможет производить 8 млн доз вакцины ежемесячно. В GL Rapha из Южной Кореи согласовали производство 150 млн доз в год, в Индии компания Hetero сможет произвести более 100 млн доз. Также в начале года РФПИ договорился о производстве вакцины в Турции, в фонде оценили его потенциальный объем «миллионами доз в год». Из стран СНГ сейчас вакцину производят в Казахстане и Белоруссии.

В интервью Financial Times Дмитриев уточнял, что РФПИ подписал контракты на производство российской вакцины в десяти странах, а всего в планах произвести 1,4 млрд доз двухкомпонентной вакцины. При этом крупные иностранные производители из Индии, Ирана и Южной Кореи будут выпускать «Спутник V» для экспорта в третьи страны.

Ситуация вокруг AstraZeneca может подогреть интерес стран Евросоюза к другим вакцинам, в том числе российского производства, говорит Кортунов. «К сожалению, вопрос об одобрении вакцины «Спутник V» во всем ЕС уже был политизирован, и мы даже слышали сравнение вакцины с русской рулеткой. При этом, даже если одобрение «Спутника V» на уровне ЕС затянется, все больше стран могут последовать примеру Венгрии и одобрить его применение в своих странах», — говорит эксперт.

В РФПИ отказались комментировать, могут ли проблемы AstraZeneca повлиять на поставки «Спутника V» в Европу.

Авторы
Евгений Пудовкин, Юлия Криган, Анна Левинская, Егор Губернаторов
При участии
Глеб Каланов, Карина Каримова
вакцина AstraZeneca коронавирус Оксфорд
Материалы по теме
Какие страны Европы отказываются от AstraZeneca. Инфографика
Общество
Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Главное
Общество
Использование вакцины AstraZeneca приостановили на ее «родине»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter