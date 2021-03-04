Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины «Спутник V»

По словам Дмитриева, партнерство с ЕС по вакцине должно стоять выше политики, а сотрудничество РФПИ с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. «Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС начиная с июня 2021 года», — отметил гендиректор.

В середине февраля разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности после одобрения препарата регулятором EMA, чтобы ускорить поставки вакцины в страны Евросоюза. Масштабные поставки в ЕС запланированы на июнь 2021 года — после получения разрешения от EMA и приоритетной вакцинации россиян.

Пока российскую вакцину одобрили для применения две страны ЕС. Такое решение приняли власти Венгрии и Словакии. В конце февраля направить в страну «Спутник V» также попросил президент Чехии Милош Земан.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия. Позднее РФПИ договорился поставлять препарат в ряд стран. По состоянию на 3 марта применение вакцины одобрено в 42 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Казахстане и Сирии.