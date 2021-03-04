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Пандемия коронавируса ,  
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Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств проведет оценку соответствия вакцины установленным в ЕС стандартам. В случае одобрения препарат летом этого года получат 50 млн жителей Евросоюза
Фото: Carlos Jasso / Reuters
Фото: Carlos Jasso / Reuters

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых», — говорится в сообщении.

Регулятор проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в Евросоюзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству, уточнили в РФПИ.

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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев приветствовал начало экспертизы регистрационного досье вакцины регулятором ЕС. «Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы», — сказал он.

По словам Дмитриева, партнерство с ЕС по вакцине должно стоять выше политики, а сотрудничество РФПИ с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. «Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС начиная с июня 2021 года», — отметил гендиректор.

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В середине февраля разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности после одобрения препарата регулятором EMA, чтобы ускорить поставки вакцины в страны Евросоюза. Масштабные поставки в ЕС запланированы на июнь 2021 года — после получения разрешения от EMA и приоритетной вакцинации россиян.

Пока российскую вакцину одобрили для применения две страны ЕС. Такое решение приняли власти Венгрии и Словакии. В конце февраля направить в страну «Спутник V» также попросил президент Чехии Милош Земан.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия. Позднее РФПИ договорился поставлять препарат в ряд стран. По состоянию на 3 марта применение вакцины одобрено в 42 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Казахстане и Сирии.

Авторы
Михаил Юшков, Ирина Парфентьева
Евросоюз регулятор экспертиза российская вакцина коронавирус COVID-19
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