Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины «Спутник V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых», — говорится в сообщении.
Регулятор проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в Евросоюзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству, уточнили в РФПИ.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев приветствовал начало экспертизы регистрационного досье вакцины регулятором ЕС. «Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы», — сказал он.