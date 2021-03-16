Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID только одним компонентом

Глава разработчика «Спутника V» пояснил, что у тех, кто получил иммунитет в результате болезни, после первой прививки может образоваться большое количество антител, сравнимое с результатом двукратной вакцинации

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Переболевшим COVID-19 может быть полезна только одна прививка, а ревакцинация второй дозой может не дать нужного эффекта, пояснил глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам ученого, в результате ввода первого компонента те, кто уже перенес инфекцию, получат усиление приобретенного иммунитета. Титры антител у них могут достигать довольно высоких значений, сравнимых с результатом двукратной вакцинации.

Вторая прививка в этом случае не даст негативного эффекта, но и дополнительной защиты организма — тоже. «Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что после первой вакцинации необходимо определить титры антител и на их основании принимать решение о повторной инъекции.