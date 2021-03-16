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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID только одним компонентом

Глава разработчика «Спутника V» пояснил, что у тех, кто получил иммунитет в результате болезни, после первой прививки может образоваться большое количество антител, сравнимое с результатом двукратной вакцинации
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Переболевшим COVID-19 может быть полезна только одна прививка, а ревакцинация второй дозой может не дать нужного эффекта, пояснил глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам ученого, в результате ввода первого компонента те, кто уже перенес инфекцию, получат усиление приобретенного иммунитета. Титры антител у них могут достигать довольно высоких значений, сравнимых с результатом двукратной вакцинации.

Вторая прививка в этом случае не даст негативного эффекта, но и дополнительной защиты организма — тоже. «Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что после первой вакцинации необходимо определить титры антител и на их основании принимать решение о повторной инъекции.

Гинцбург также отметил, что интервал между первой и второй прививками, которые делаются вакциной «Спутник V», может быть увеличен до 60 дней. «Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев», — сказал он, добавив, что это не повлияет на эффективность вакцинации.

Сейчас на сайте, посвященном «Спутнику V», говорится, что повторная вакцинация должна совершаться через 21 день.

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ВОЗ рекомендовала вакцинацию от COVID-19 переболевшим в легкой форме
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В январе замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что люди, перенесшие COVID-19, могут не прививаться до следующей осени.

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Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов сообщил, что переболевшим нужно вакцинироваться, когда количество антител снизится до «серой зоны», которая есть у всех тест-систем для определения антител. Чепурнов предупредил, что если в организме слишком много антител, то вакцина может оказаться неэффективной.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
коронавирус COVID-19 вакцина иммунитет Александр Гинцбург
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