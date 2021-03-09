«Спутник V» начнут производить в Италии

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии. Об этом сообщает российско-итальянская торговая палаты.

Италия станет первой страной Европы, где начнут выпускать российскую вакцину. Переговоры о производстве продолжались несколько месяцев. Его запуск запланирован на июнь 2021 года на площадке Adienne. До конца года предполагается выпустить 10 млн доз препарата.

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