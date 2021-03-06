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Названы регионы – аутсайдеры по темпам вакцинации от коронавируса

Владимир Путин на этой неделе заявил, что в девяти регионах прививки от коронавируса делать и не начинали. Что это за регионы власти не сообщали. РБК узнал, кто входит в список отстающих регионов по темпам вакцинации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За полмесяца, прошедшие с прошлого исследования РБК, регионы Северного Кавказа так и не выбрались из группы отстающих по темпам вакцинации. Новые данные по числу привитых россиян РБК получил, опросив региональные оперативные штабы и минздравы, а также изучив информацию на официальных сайтах региональных властей.

Северный Кавказ на дне таблицы

Как и в феврале, в последней десятке оказались республики Северного Кавказа. Дагестан и вовсе остается единственным российским регионом, где первой дозой привито меньше 1% населения (0,46%). Менее 2% вакцинированы в Северной Осетии (1,79%), Чечне (1,69%), Карачаево-Черкесии (1,59%), Кабардино-Балкарии (1,18%). Ненамного оторвалась от них Ингушетия (2,18%).

Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В двух регионах, которые к 20 февраля находились в пятерке аутсайдеров, темпы вакцинации чуть выросли. В Пермском крае этот показатель достиг 2,16%, в Ростовской области — 2,04%. Однако есть и регионы, которые ранее располагались ближе к середине таблицы, а теперь опустились ниже. Это Татарстан (2,23%), Хабаровский край (2,17%), а также Чувашия (2,08%)

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Что касается регионов — лидеров, то здесь также произошли определенные изменения. Если в феврале Сахалинская область возглавляла список субъектов, где жителям была введена хотя одна доза вакцины, то к началу марта на первое место вышла Магаданская область (9,03%).

Далее следуют:

  • Сахалинская обл. — 6,02%;
  • Чукотский автономный округ — 5,97%;
  • Москва — 5,52%;
  • Белгородская обл. — 5,37%;
  • Якутия — 5,25%.

В Москве, по состоянию на 5 марта, одну дозу вакцины получили более 700 тыс. человек, сообщили РБК в региональном оперштабе. В Санкт-Петербурге, по данным на 4 марта, — 260,5 тыс. человек (4,83%).

В целом, согласно данным, которые РБК собрал в регионах, на начало марта были вакцинированы (хотя бы одной дозой) не менее 4,72 млн россиян (3,22% населения страны), двумя дозами — 1,61 млн (1,1%).

Разные подходы к проблемам с вакциной

4 марта президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» заявил, что свыше 2 млн человек получили два компонента прививки. «И примерно столько же сделали первый укол», — добавил глава государства.

При этом Путин посетовал на определенные проблемы с логистикой, распределением вакцин, организацией прививочных пунктов. Президент заявил, что в девяти регионах вакцинация и вовсе не начиналась. О каких субъектах идет речь, он не уточнил.

«Нам, конечно, нужна обратная связь по поводу того, что реально происходит на земле, как говорится. Как организована эта работа, как она идет и какие результаты мы имеем», — пояснил президент.

«Вектор» назвал сроки массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

При этом в большинстве регионов говорят, что проблем с поставками нет, и вакцинация проходит в плановом режиме. Впрочем, есть и исключения. Так, например, в Дагестане РБК сообщили, что к 4 марта поступившая в регион партия вакцины была практически полностью израсходована и в регионе ждут новую. 3 марта губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время совещания с оперативным штабом попробовал записаться на вакцинацию по телефону горячей линии регионального минздрава. Однако оператор сообщил, что может лишь поставить Осипова в лист ожидания.

В пятницу, 5 марта, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в марте объем производства вакцины планируется нарастить. «В России на сегодняшний день произведено 13,9 млн комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в гражданский оборот поступило 7,9 млн», — сказала она.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Изначально вакцинироваться могли люди в возрасте от 18 до 60 лет, в конце декабря Минздрав дал разрешение и для пожилых людей.

На прививку не записывают граждан моложе 18 лет, людей с тяжелыми аллергическими реакциями, обострением хронических заболеваний. При целом ряде заболеваний (эпилепсия, миокардит, проблемы эндокринной системы) власти рекомендуют для начала проконсультироваться у лечащего врача. Помимо этого, вторую дозу не вводят тем, у кого были тяжелые осложнения после первой дозы.

План по уколам

5 марта глава правительства Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен завершиться до начала осени.

За два дня до этого глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила: чтобы избежать третьей волны коронавируса, нужно в течение двух месяцев привить 25% населения страны. «Либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%. Если поствакцинальный иммунитет будет сохраняться дольше — например, полтора года, — то количество привитых может быть несколько меньше для профилактики следующей волны», — отметила Скворцова.

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Общество

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране появится после того, как будут привиты 60% взрослого населения.

В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Это прежде всего «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,6%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре. 20 февраля было объявлено о регистрации вакцины «Ковивак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, в гражданский оборот она должна попасть во второй половине марта. Для полноценной вакцинации этими вакцинами необходимо ввести две дозы препарата.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что главные проблемы с темпами вакцинации связаны не с производством препаратов или логистикой. «Как мне кажется, со стороны наших медицинских организаций сделано все — вакцины достаточно, дефицита не ощущается, организовано все достаточно пристойно. Должна быть воля и желание людей провакцинироваться. А этого пока нет. У меня складывается впечатление, что все, кто хотел сделать уже сделали, и сейчас темпы скорее снизились. И как убедить людей — отдельный вопрос, потому что никто людей насильно загонять под шприц не будет. Надо работать в этом направлении. В любом случае, требуется мобилизация в несколько раз», — сказал ученый РБК.

С мыслью о том, что для ускорения темпов вакцинации нужна активная разъяснительная работа с населением, согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«К сожалению, в нашем обществе существует такая точка зрения, что вакцины несут не только пользу, но и вред. Отчасти это происходит из-за конкуренции среди производителей, отчасти из-за финансовых интересов противников вакцинации. И не только в масштабе России, но и международном. И тут нужно не перегнуть палку — если мы начнем принимать меры по принуждению людей к вакцинации, то мы получим обратный результат. Какая-то работа тут ведется, надо ее интенсифицировать, доносить людям, что вакцинация полезна для них», — отметил он в беседе с РБК.

Как проходит вакцинация в мире

По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации в разных странах мира, по состоянию на 5 марта, всего было использовано 279 млн доз в 111 государствах.

В Израиле хотя бы одну дозу получили 53,9% населения, в Великобритании — 31,4%, в США — 16,3%, в Турции — 8,9%, в Швейцарии — 6,4%, во Франции — 5%, в Германии — 5,5%, в Испании — 6,3%, в Италии — 5,6%, в Австрии — 5,4%.

Авторы
Елизавета Ламова, Майя Бобенко, Юлия Криган, Анастасия Антипова, Артем Филипенок, Роман Кирьянов
При участии
Егор Губернаторов, Анна Иванова, Виктория Некрасова, Дина Трушникова, Екатерина Демина, Евгений Масаков, Татьяна Ренкова
вакцинация коронавирус Владимир Путин Татьяна Голикова Спутник V ЭпиВакКорона Дагестан
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