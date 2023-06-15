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«Яхту Мордашова» заметили на пути в Пусан

Bloomberg: «яхта Мордашова» направляется в Пусан в Южной Корее
Связываемая с Мордашовым яхта появилась на радарах после исчезновения осенью прошлого года. Она направляется в южнокорейский Пусан, туда судно должно прибыть 24 июня. Мордашов находится под санкциями, другую его яхту арестовали
Яхта Nord
Яхта Nord (Фото: Carl Groll / imago / Global Look Press)

Яхта Nord, которую связывают с российским миллиардером, основным акционером «Северстали» Алексеем Мордашовым (его состояние оценивается в $18,3 млрд, по данным Bloomberg Billionaire Index), вновь появилась на радарах спустя более полугода, сообщает Bloomberg.

12 июня яхта начала передавать сигнал о своем местонахождении в Индийском океане, неподалеку от берегов Индонезии. По данным агентства, судно направляется в порт города Пусан в Южной Корее, туда оно должно прибыть 24 июня. Та же информация опубликована на портале Marine Traffic. Из его данных следует, что 15 июня яхта находится неподалеку от Сингапура.

Яхту Nord стоимостью $500 млн построили на немецкой верфи Lurssen, ее спустили на воду в 2021 году. Длина судна — 142 м, ширина — более 22 м. Nord — восьмая по величине яхта Lurssen и 15-я среди самых больших в мире, пишет SuperYachtTimes.

Последним известным направлением судна был Кейптаун в октябре прошлого года, куда оно должно было прийти 9 ноября, покинув порт Гонконга. Тогда мэр Кейптауна Джеордин Хилл-Льюис просил запретить судну входить в порт.

Bloomberg до этого писал, что яхта перебазировалась с Сейшельских островов во Владивосток, а затем — в Гонконг. Власти Гонконга не увидели оснований для задержания судна и других российских активов. Глава администрации Джон Ли подчеркнул, что Гонконг не видит причин исполнять санкции, введенные кем-либо, кроме ООН. «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды», — заявили Financial Times в Госдепартаменте США.

О том, что яхта Nord принадлежит Мордашову, Bloomberg писал осенью прошлого года со ссылкой на данные ресурса SuperyachtFan. Этот портал специализируется на расследованиях о том, кто владеет самыми роскошными яхтами в мире. Источник, близкий к Мордашову, подтверждал РБК, что эта яхта принадлежит бизнесмену.

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Алексей Мордашов находится под санкциями США, Евросоюза и Канады. В марте прошлого года La Repubblica писала о конфискации в итальянском городе Империя яхты Lady M, которая, предположительно, принадлежала Мордашову. По данным газеты, длина судна составляет 65 м, оно было спущено на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson.

Corriere della Sera в марте этого года писала, что Мордашов обжаловал арест яхты. Также бизнесмен оспаривал санкции ЕС в суде.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
яхта Алексей Мордашов Северсталь Южная Корея
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