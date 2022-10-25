Мэр Кейптауна попросил власти ЮАР запретить вход в порт «яхте Мордашева»

ЮАР «позорно» действовала в условиях боевых действиях на Украине, ошибку можно исправить запретив вход суперъяхты, которую связывают с российским миллиардером, считает мэр Кейптауна. Судно в начале октября вышло из Гонконга

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Мэр Кейптауна Джеордин Хилл-Льюис попросил запретить заходить в городской порт суперъяхте, которую связывают с российским миллиардером Алексеем Мордавшовым. Он направил обращение министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, сообщается на сайте городской администрации.

«Мы должны противостоять экспансионистскому империализму, где бы он ни поднимал свою уродливую голову. В особенности это так в свете болезненной истории империализма нашей страны», — написал мэр.

Хилл-Льюис пояснил, что Мордашов является председателем правления компании «Севергрупп», которая владеет крупной долей в «Национальной медиагруппе», контролирующей несколько российских телеканалов. Они «транслирует российскую пропаганду и активно пропагандируют действия российского правительства на Украине», считает мэр Кейптауна. Кроме того, продолжил он, Мордашов — ключевой акционер «Северстали», крупнейшей металлургической компании России, а сталелитейное производство «имеет ключевое стратегическое значение для правительства России и для военных действий».

Он также назвал позорным внешнеполитическое поведение ЮАР в отношении боевых действий на Украине. «Здесь есть возможность исправить некоторые из этих ошибок и отстаивать то, что явно правильно», — подчеркнул Хилл-Льюис.

Речь идет о яхте Nord, о ее принадлежности Мордашову писал Bloomberg со ссылкой на портал SuperyachtFan. Близкий к бизнесмену источник РБК, подтвердил, что судно принадлежит Мордашову. Сам предприниматель находится в Москве, говорил РБК его представитель в середине октября.

Яхту Nord стоимостью $500 млн построили на немецкой верфи Lurssen, ее спустили на воду в 2021 году. Длина судна — 142 м, ширина — более 22 м. Nord — восьмая по величине яхта Lurseen и 15-я среди самых больших в мире, пишет SuperYachtTimes.

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Яхта перебазировалась с Сейшельских островов во Владивосток, а затем (в октябре) в Гонконг, писал Bloomberg. Власти Гонконга не увидели оснований для задержания судна и других российских активов. Глава администрации Джон Ли подчеркнул, что Гонконг не видит причин исполнять санкции, введенные кем-либо, кроме ООН. «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды», — заявили Financial Times в Госдепартменте США.

В конце октября Nord покинул Гонконг и направилась в Кейптаун, следует из данных портала MarineTraffic, ожидаемой датой прибытия указано 9 ноября. Представитель предпринимателя сообщил агентству, что с момента прибытия Nord в Гонконг Мордашов находится в Москве, и отказался комментировать передвижение судна.

Евросоюз ввел санкции против Мордашова в конце февраля, под американские ограничительные меры бизнесмен попал в июне. В начале марта La Repubblica писала о конфискации в итальянском городе Империя яхты Lady M, которая предположительно принадлежала Мордашову. По данным газеты, длина судна составляет 65 м, она была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson.