Forbes: Мордашов и семья возглавили рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров

Мордашов и семья признаны самыми обедневшими в 2022 году миллиардерами

Алексей Мордашов потерял в 2022 году более $11 млрд и стал лидером рейтинга самых обедневших миллиардеров Forbes

Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья возглавили рейтинг Forbes самых обедневших в 2022 году миллиардеров — они потеряли более $11 млрд.

По данным на 20 декабря 2022 года, его состояние оценивается в $18,4 млрд.

В марте прошлого года ЕС запретил экспорт из России изделий из стали и железа. «Северсталь» сообщила, что полностью прекратила экспорт стали в страны ЕС.

США 2 июня ввели санкции против Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольных ему компаний. Все средства и активы Мордашова в ЕС заморожены, ему также запрещены въезд в союз и транзит через его территорию.

В декабре Мордашов оценил потери «Северстали» из-за санкций в $400 млн — около 10% ее чистой прибыли в 2021 году. «Мы, «Северсталь», потеряли $400 млн, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций» — сказал он.

В 2019 году Мордашов передал 65% своих акций золотодобывающей компании Nord Gold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите. В декабре 2021 года бизнесмен вернул эти пакеты себе, а в 2022 году передал большую часть супруге Марине Мордашовой.

Второе место в рейтинге Forbes самых обедневших в 2022 году миллиардеров по размеру потерь заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук: она потеряла $8,3 млрд. Сейчас ее состояние оценивается в $4,7 млрд.

Замыкает тройку Олег Тиньков — он потерял $5,9 млрд после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций TCS Group за $260 млн. Сейчас его состояние оценивается в $870 млн.