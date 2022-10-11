Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 16:08
Путин заявил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка Экономика, 16:09
Эксперты разошлись во мнениях относительно перспектив золота Инвестиции, 16:06
Гонконг не нашел причин для санкций против «яхты Мордашова» Политика, 16:03
В Кремле заявили о негативном отношении к розыску 700 россиян на Украине Политика, 15:59
Лист ожидания: как этический комитет по трансплантации может спасти жизни Партнерский проект, 15:59
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех Политика, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Днепропетровской и Винницкой областях сообщили об ударах по энергетике Политика, 15:50
Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20 Политика, 15:49
В «Современнике» отменили показы спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой Общество, 15:49
Байден решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом после решения ОПЕК+ Политика, 15:42
Хакер взломал криптопроект QANplatform и украл криптовалюту на $1,1 млн Крипто, 15:41
Чиков сообщил о предостережениях от прокуратуры за посты в Facebook Политика, 15:39
Мобилизованные из Алтайского края единовременно получат 100 тыс. руб. Политика, 15:39
Война санкций ,  
0 

Гонконг не нашел причин для санкций против «яхты Мордашова»

Глава правительства Гонконга: у нас нет оснований для санкций против «яхты Мордашова»
У Гонконга нет причин вводить санкции против яхт, которые ходят под российским флагом, заявил глава местной администрации. Так он ответил на вопрос о «яхте Мордашова», чье прибытие в Гонконг вызвало критику Госдепа
Яхта Nord
Яхта Nord (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

У Гонконга нет оснований для того, чтобы задерживать яхту Nord, принадлежащую, предположительно, основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Об этом заявил глава администрации Гонконга Джон Ли, сообщает South China Morning Post.

Журналисты спросили главу правительства Гонконга, как город, который является мировым финансовым центром, намерен обращаться с российскими активами.

По словам Ли, любое размещение средств или листинг на бирже должны осуществляться в соответствии с законами Гонконга. «Наши регуляторные законы соответствует мировому уровню. Если в каких то других местах предпринимают собственные действия [против российских активов], но у нас для этого нет оснований, мы так делать не будем», — сказал Ли.

Он добавил, что у Гонконга нет оснований для того, чтобы применять санкции, которые были введены кем-либо кроме ООН, а потому действовать в соответствии с западными санкциями город не будет. «Мы не можем делать то, что не имеет никаких законных оснований», — пояснил Джон Ли (цитата по Reuters).

О том, что суперъяхта Nord стоимостью $500 млн, оказалась в Гонконге, сообщал 6 октября Bloomberg. В Гонконг яхта приплыла из Владивостока, куда, в свою очередь, перебазировалась с Сейшельских островов.

Как следует из данных ресурса Marine Traffic, судно находится в порту Гонконга и 11 октября. Также из данных ресурса следует, что яхта сейчас ходит под флагом России.

О том, что яхта принадлежит Мордашову, Bloomberg писал со ссылкой на данные ресурса SuperyachtFan. Этот портал специализируется на расследованиях о том, кто владеет самыми роскошными яхтами в мире.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Статьи
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций
Статьи

Длина яхты составляет 142 м, ширина — более 22 м. Судно было построено на немецкой верфи Lurssen, его спустили на воду в 2021 году. Портал SuperYachtTimes указывает, что это восьмая по величине яхта Lurssen и 15-я — в списке самых больших яхт мира.

Европейский союз ввел санкции против Мордашова и ряда других крупных бизнесменов 28 февраля, в ответ на начало российской военной операции на Украине. Участникам санкционного списка запретили въезд в ЕС или транзит через его территорию, а также заморозили их европейские активы. Сам бизнесмен говорил, что не понимает причин такого шага. В июне санкции против владельца «Северстали» и самой компании также ввели США.

После того, как Nord пришла в Гонконг, США пригрозили Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применять западные санкции. По мнению американских властей, репутация Гонконга «как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов».

«Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды», — цитировала заявление представителя Госдепа газета Financial Times.

В начале марта La Repubblica сообщила, что в итальянском городе Империя конфисковали другую яхту, предположительно принадлежащую владельцу «Северстали» — Lady M. По данным газеты, длина судна составляет 65 м, она была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson.

Гонконг — специальный административный региона в составе Китая, а также один из крупнейших финансовых центров и торговых портов Азии и мира. Долгое время Гонконг, включающий Коулунский полуостров (Цзюлун) и около 260 островов, оставался под контролем Великобритании: он стал британской колонией в 1841 году после поражения Китая в Первой опиумной войне.

Суверенитет над Гонконгом Пекин вернул только в 1997 году. Передача Китаю происходила на условии, что отношения Пекина и Гонконга будут развиваться в формате «одна страна, две системы», предполагавшем, что за территорией будут закреплены особые права. Статус Гонконга регулируется двумя документами — «Объединенной китайско-британской декларации между Китаем и Великобританией» (1984) и «Основном законе» (1990) Гонконга. Согласно положениям «Основного закона» Гонконг сохранял за собой широкую автономию, причем «социалистическая система и политика не должны практиковаться в Гонконге, а предшествующая капиталистическая система и образ жизни должен остаться неизменным». Действие автономного статуса региона истекает в 2047 году.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
яхта Алексей Мордашов Гонконг
Материалы по теме
«Северсталь» опровергла передачу доли Мордашова в пользу ООН
Бизнес
Путин наградил орденами Мордашова, Николая Дроздова и Родиона Щедрина
Общество
Мордашов оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter