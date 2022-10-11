Гонконг не нашел причин для санкций против «яхты Мордашова»

Глава правительства Гонконга: у нас нет оснований для санкций против «яхты Мордашова»

У Гонконга нет причин вводить санкции против яхт, которые ходят под российским флагом, заявил глава местной администрации. Так он ответил на вопрос о «яхте Мордашова», чье прибытие в Гонконг вызвало критику Госдепа

Яхта Nord (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

У Гонконга нет оснований для того, чтобы задерживать яхту Nord, принадлежащую, предположительно, основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Об этом заявил глава администрации Гонконга Джон Ли, сообщает South China Morning Post.

Журналисты спросили главу правительства Гонконга, как город, который является мировым финансовым центром, намерен обращаться с российскими активами.

По словам Ли, любое размещение средств или листинг на бирже должны осуществляться в соответствии с законами Гонконга. «Наши регуляторные законы соответствует мировому уровню. Если в каких то других местах предпринимают собственные действия [против российских активов], но у нас для этого нет оснований, мы так делать не будем», — сказал Ли.

Он добавил, что у Гонконга нет оснований для того, чтобы применять санкции, которые были введены кем-либо кроме ООН, а потому действовать в соответствии с западными санкциями город не будет. «Мы не можем делать то, что не имеет никаких законных оснований», — пояснил Джон Ли (цитата по Reuters).

О том, что суперъяхта Nord стоимостью $500 млн, оказалась в Гонконге, сообщал 6 октября Bloomberg. В Гонконг яхта приплыла из Владивостока, куда, в свою очередь, перебазировалась с Сейшельских островов.

Как следует из данных ресурса Marine Traffic, судно находится в порту Гонконга и 11 октября. Также из данных ресурса следует, что яхта сейчас ходит под флагом России.

О том, что яхта принадлежит Мордашову, Bloomberg писал со ссылкой на данные ресурса SuperyachtFan. Этот портал специализируется на расследованиях о том, кто владеет самыми роскошными яхтами в мире.

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Длина яхты составляет 142 м, ширина — более 22 м. Судно было построено на немецкой верфи Lurssen, его спустили на воду в 2021 году. Портал SuperYachtTimes указывает, что это восьмая по величине яхта Lurssen и 15-я — в списке самых больших яхт мира.

Европейский союз ввел санкции против Мордашова и ряда других крупных бизнесменов 28 февраля, в ответ на начало российской военной операции на Украине. Участникам санкционного списка запретили въезд в ЕС или транзит через его территорию, а также заморозили их европейские активы. Сам бизнесмен говорил, что не понимает причин такого шага. В июне санкции против владельца «Северстали» и самой компании также ввели США.

После того, как Nord пришла в Гонконг, США пригрозили Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применять западные санкции. По мнению американских властей, репутация Гонконга «как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов».

«Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды», — цитировала заявление представителя Госдепа газета Financial Times.

В начале марта La Repubblica сообщила, что в итальянском городе Империя конфисковали другую яхту, предположительно принадлежащую владельцу «Северстали» — Lady M. По данным газеты, длина судна составляет 65 м, она была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson.