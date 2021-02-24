Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры
Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в 2021 году получит новую 145-метровую суперъяхту-эксплорер Solaris, сообщил Forbes. Самое большое гнутое стекло в мире, погреб с винами и плавучий террариум: какие яхты предпочитают российские бизнесмены — в фотогалерее РБК
Бизнесмен Роман Абрамович в 2021 году получит новую яхту Solaris. 145-метровое судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft. У экспедиционной моторной яхты Solaris стальной корпус, алюминиевые надстройки и восемь палуб из тикового дерева. На яхте установлен лифт, есть тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи, бассейн, ангар для вертолетов и гараж для тендеров (сопроводительных судов). На лодке 48 кают, а ее вместимость — до 36 пассажиров и 60 человек экипажа. Для яхты также заказаны два вертолета Airbus ACH145. По оценкам экспертов, стоимость судна может доходить до €450 млн.
Абрамович владеет также яхтой Eclipse. Ее длина изначально составила 162,5 м и впоследствии еще увеличилась. Стоимость постройки изначально оценивалась в более €400 млн, причем половина пошла на внутреннюю отделку по проекту любимого дизайнера предпринимателя Теренса Дисдэйла.
С 2011 года моторная яхта сдается в селективный чартер за $2 млн в неделю. На ее борту — 24 каюты, концертный зал, кабинет массажа, три столовые, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, камины, два вертолета, четыре катера, 20 скутеров. Стекла яхты бронированные
В феврале 2018 года издание Superyachtfan назвало Аркадия Ротенберга владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Ранее считалось, что она принадлежит партнеру бизнесмена Григорию Баевскому. По информации издания, Ротенбергу принадлежат еще две яхты с таким же именем.
Яхта была построена в 2011 году и называлась Amnesia. Заказчиком выступал британский миллиардер Грэм де Зилль, который перепродал ее незадолго до спуска на воду. Согласно информации на сайте по поиску яхт Yachtcharterfleet в семи каютах этой яхты могут разместиться 14 гостей.
Еще в 2008 году верфь Blohm&Voss в Германии построила 119-метровую моторную яхту А для акционера СУЭК, «Еврохима» и Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко. Благодаря дизайну от Филиппа Старка она стала одной из самых обсуждаемых в мире. Стоимость строительства оценивалась в более $300 млн.
В середине 2015 года стало известно, что Мельниченко заказал в Германии самую большую парусную яхту в мире, а в мае 2017 года почти 143-метровое судно уже передали заказчику. У парусника восемь палуб, он оснащен одним из самых больших гнутых стекол в мире: лист площадью 58,8 кв. м весит около 2 т. Предположительно яхта оценивалась в €400 млн. Только для ее обслуживания понадобилось бы нанять более 50 человек.
Миллиардеру Михаилу Прохорову приписывается владение 95-метровой суперъяхтой Palladium, построенной в 2010 году. Ее стоимость оценивается в $200 млн.
За яхтенный экстерьер и интерьер отвечало агентство Michael Leach Design. В 2010 году судно получило премию World Yachts Trophies в категории «Дизайн». На яхте восемь кают, которые могут принять 16 гостей.
Основному владельцу USM Holding Алишеру Усманову приписывают владение 156-метровой яхтой Dilbar, которую называли самой вместительной в мире. Она оценивается в $600 млн. В феврале 2017 года стало известно, что 160-метровый причал в одном из самых элитных портов для суперъяхт в Барселоне продан. Forbes предположил, что покупателем мог быть Усманов.
В 2017 году яхта получила премию World Superyacht Awards в номинации «Моторная яхта года». «Качество строительства ее интерьера, в котором используются редкие материалы, и поразительная отделка поистине впечатляют, как и закрытый бассейн объемом 180 кубических метров, самый большой из когда-либо установленных на яхте. Эта яхта является достойным победителем», — говорится в сообщении организаторов премии.
В сентябре 2014 года создатель розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал в интервью, что строит себе 105-метровую лодку. Впоследствии СМИ приписывали ему владение 104-метровой яхтой Quantum Blue, построенной в 2014 году на верфи Lurssen в Германии, которую оценивали в $250 млн.
На Quantum Blue кроме комфортабельных кают есть спортзал, кинотеатр, спа, лифт, вертолетная площадка, бассейн, джакузи.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин, по данным СМИ, владеет яхтой Barbarа и Nirvana. Ранее флотилия бизнесмена насчитывала три яхты, стоимость всех трех в 2018 году оценивалась в $500 млн. В августе 2018 года яхта Anastasia (75 м) была продана за €75 млн.
Nirvana также была выставлена на продажу, но затем пропала с рынка. Она продавалась сначала за €230 млн, а затем цена была снижена до €199 млн. На яхте Nirvana шесть кают, кинотеатр, бары, ресторан, тренажерный зал, бассейн, вертолетная площадка и террариум с экзотическими рептилиями.
Летом 2018 года в СМИ появилась информация, что 88,5 метровая Barbarа также выставлена на продажу. Оценочная стоимость судна — $125 млн. Однако сообщений о сделке не поступало и в настоящий момент она не продается. В январе Forbes указывал, что принадлежащая Потанину Barbara находится на Карибах. На борту Barbara может располагаться 16 гостей в 8 каютах, а команда состоит из 32 человек. На лодке есть бассейн, гараж для тендеров, тренажерный зал, массажный кабинет и аквариум с экзотическими рыбами. На судне использованы такие материалы, как кожа лягушек и рыбы фугу или рог азиатского буйвола
В 2018 году Forbes владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев достроил новую 110-метровую яхту Anna на голландской верфи Feadship. Оценочная стоимость $300 млн. Прежняя яхта Рыболовлева 67-метровая Anna I была выставлена на продажу сначала за €65 млн, а в феврале 2021 года сообщалось, что цена за нее упала до €53,9 млн.
За дизайн новой Anna отвечал Майкл Лич, который ранее работал над Palladium Михаила Прохорова. Известно о ней немного: четыре палубы, стальной корпус и алюминиевая надстройка
По данным СМИ, 85-метровая яхта Areti была сделана по заказу владельцу компании «Арети» Игоря Макарова. Меньше чем через два года он продал судно за $175 млн. Новый хозяин сменил название лодки на Amatasia.
Лодка была построена на одной из самых дорогих верфей мира — Lürssen. На Areti есть большой апартамент-люкс и восемь гостевых апартаментов, которые вмещают 18 человек. Она оснащена оздоровительной зоной, куда входят сауна, турецкая баня и джакузи, а также пляжным клубом
Акционеру USM Holdings и одному из самых богатых депутатов Госдумы Андрею Скочу приписывается владение 99-метровой яхтой Madam GU, построенной в 2013 году в Нидерландах. Сам он эту информацию не подтверждал. В 2014 году яхта получила награду конкурса World Superyacht Awards.
В конце 2017 года издание Superyachtfan сообщило, что совладелец дистрибьюторской группы «Мегаполис» и розничной DIXY Group миллиардер Игорь Кесаев обладает 50-метровой яхтой Sky стоимостью около $40 млн. Сообщалось также, что раньше бизнесмену принадлежала яхта Heesen Ilona, названная в честь его дочери Илоны.