Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры

Роман Абрамович, яхты Solaris и Eclipse

Бизнесмен Роман Абрамович в 2021 году получит новую яхту Solaris. 145-метровое судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft. У экспедиционной моторной яхты Solaris стальной корпус, алюминиевые надстройки и восемь палуб из тикового дерева. На яхте установлен лифт, есть тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи, бассейн, ангар для вертолетов и гараж для тендеров (сопроводительных судов). На лодке 48 кают, а ее вместимость — до 36 пассажиров и 60 человек экипажа. Для яхты также заказаны два вертолета Airbus ACH145. По оценкам экспертов, стоимость судна может доходить до €450 млн.

Абрамович владеет также яхтой Eclipse. Ее длина изначально составила 162,5 м и впоследствии еще увеличилась. Стоимость постройки изначально оценивалась в более €400 млн, причем половина пошла на внутреннюю отделку по проекту любимого дизайнера предпринимателя Теренса Дисдэйла.



С 2011 года моторная яхта сдается в селективный чартер за $2 млн в неделю. На ее борту — 24 каюты, концертный зал, кабинет массажа, три столовые, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, камины, два вертолета, четыре катера, 20 скутеров. Стекла яхты бронированные