Золотодобывающая GV Gold проведет IPO в Москве на $500 млн

Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 40,6%, до $471 млн, доналоговая прибыль (EBITDA) более, чем удвоилась — с $120 млн до $248 млн. При этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2020 года сократилось с 1,6 до 0,8x.

В этом году в планах у компании добыть 290-300 тыс. унций, а к 2025 году она собирается увеличить годовой объем производства в 1,5 раза, до более 400 тыс. унций, заявил гендиректор GV Gold Владислав Баршинов (его слова приводятся в сообщении компании). «С самого первого дня мы видели будущее GV Gold именно в качестве публичной компании. IPO на Московской бирже позволит донести нашу историю роста до широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров», — сказал он.

Источник, знакомый с планами акционеров GV Gold, сообщил РБК, что в ходе IPO они хотят привлечь $500 млн, а рынок оценивает 100% GV Gold примерно в $1,5 млрд. Источники газеты Financial Times говорят о диапазоне оценки в $1,5-1,8 млрд. Таким образом, исходя из такой оценки акционеры могут продать в рамках IPO около 30% акций. Представитель GV Gold отказался комментировать параметры предстоящего размещения.

По словам источника РБК, прайсинг займет две-три недели, торги на Московской бирже могут начаться уже в начале апреля. Это будет первое IPO золотодобывающей российской компании с 2017 года: тогда крупнейшая компания отрасли «Полюс» продала 9% акций и привлекла более $800 млн.

Акции «Полюса» с добычей 2,7 млн унций по итогам 2020 года, подконтрольного семье Сулеймана Керимова, торгуются на биржах Москвы и Лондона. Его капитализация на Лондонской бирже 15 марта составила $25,8 млрд.

Сейчас в совет директоров GV Gold входит пять человек — Докучаев, Опалева и Тихонов, экс-глава GV Gold Герман Пихоя и единственный независимый директор — президент Межгосударственного банка Николай Гаврилов. В рамках подготовки к IPO компания планирует улучшить свою корпоративную структуру в соответствии с «лучшими международными практиками» — на внеочередном собрании акционеров, назначенном на следующий понедельник, 19 марта, планируется включить в совет трех независимых директоров — неисполнительного директора Trans-Siberian Gold Лу Наумовски, соучредителя и гендиректора «Велес Капитала» Алексея Гнедовского и гендиректора «Славкалия» и Сергей Попов.

Как GV Gold уже пыталась провести IPO

GV Gold хотела провести IPO еще в 1998 году. Тогда компания планировала привлечь финансирование для всех своих проектов, продав акции на бирже в Торонто, вспоминала Опалева в в разговоре с Forbes. 12 августа 1998 года был составлен проект преандеррайтингового соглашения с Credit Suisse, но 17 августа российское правительство объявило дефолт. «Могла быть первая компания с активами в Сибири, которая торговалась бы на Toronto Stock Exchange, — говорила она. — Но после дефолта стало ясно, что в ближайшие годы нельзя будет привлечь из-за рубежа ни доллара».

С тех пор акционеры компании не отказались от этой идеи и неоднократно готовились к IPO, которое по разным причинам откладывалось. Последний раз они вели подготовку к размещению в конце 2017 года. Тогда же компания обсуждала покупку своего конкурента «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за более чем $500 млн. Однако сделка сорвалась, поскольку Вексельберг и «Ренова» попали под санкции США. А размещение GV Gold на бирже отложилось из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

В 2019 году переговоры о покупке доли уже в GV Gold вели китайские инвесторы во главе с Fosun, они оценивали всю компанию в $1 млрд. Но эта сделка также не состоялась, так как после роста цен на золото оценки продавца и покупателя сильно разошлись. На покупку доли в GV Gold претендовал и бизнесмен Роман Троценко, у которого к тому времени уже были золотодобывающие активы, но и он отказался от сделки.

Идею IPO, либо продажи доли стратегу в основном лоббировал американский фонд Blackrock, чтобы продать свой пакет, сообщил РБК источник в одной из крупных золотодобывающих компаний. Этот крупнейший в мире по размеру активов инвестфонд ($8,7 трлн на конец 2020 года) приобрел 20% GV Gold в 2007 году, исходя из оценки всей компании в $500 млн. В частности, он хотел продать свою долю в GV Gold казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, но стороны также не смогли договориться по цене. Как говорил РБК сам Ракишев, Blackrock — это финансовый инвестор, и в его стратегии всегда была продажа доли в российской компании.

Blackrock и в этот раз выступил инициатором подготовки компании к IPO, сообщало агентство Reuters в феврале 2021 года. РБК направил запрос в пресс-службу Blackrock.

Насколько сейчас удачное время для выхода на биржу

Сейчас в целом неплохой момент для выхода на биржу, сказал управляющий директор БКС по рынкам акционерного капитала Андрей Чепур. «Только что успешно разместились Fix Price и «М.Видео» (ретейлер Fix Price привлек $2 млрд в ходе IPO на Лондонской и Москвоской биржах 5 марта, акционеры «М.Видео» — 17,6 млрд руб. в ходе SPO на Московской бирже 12 марта — РБК), российские фондовые индексы уверенно растут, продолжается приток денег в фонды акций», — пояснил он.

Но последние полгода цена на золото корректируется вниз, и аналитики БКС не видят катализаторов ее роста в ближайшие месяцы. «Все будет зависеть от реакции рынка на инвестиционную историю GV Gold и адекватности решения по ценовому диапазону», — заключил Чепур.

Сейчас цены унции золота достигает $1722 на Лондонской бирже металлов, а в августе 2020 года она превышала $2 тыс за унцию.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов добавил, что за последний год цены на золото выросли, несмотря на корректировку в последние месяцы. Потенциал их роста, по его словам, есть, так как в мире сохраняется угроза долларовой инфляции. «Денежные потоки золотодобываюших компаний находятся на максимумах. Нельзя сказать, что момент для IPO плохой», — подчеркивает Красноженов. Cнижение цены на золото последнее время — это реакция на рост доходности по американским казначейским обязательствам, но и по ним ситуация стабилизируется, отметил эксперт.

По данным Reuters, сейчас зарубежные инвесторы проявляют интерес к российским акциям, поскольку те недооценены из-за геополитических рисков. Источники агентства среди банкиров говорят, что уверенности инвесторам добавляет ощущение спада политических конфликтов и отсутствие новых серьезных санкций против России.

Газета The Wall Street Journal в январе 2021 года сообщала о намерении вернуться на биржу еще одной российской золотодобывающей компании — Nordgold Алексея Мордашова. По ее данным, размещение компании может пройти летом в Лондоне, инвесторам предложат 25% акций при оценке компании свыше $5 млрд.