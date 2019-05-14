Работа загрязнившего нефть в «Дружбе» терминала приостановлена

Работа узла учета нефти в Самарской области, через который, по версии следствия, произошел вброс «грязной» нефти в трубу «Дружба», остановлена. Об этом РБК сказал его экс-владелец Роман Трушев, которого обвиняют в этом вбросе

Фото: Сергей Васильев / «Коммерсантъ»

Узел учета нефти в Самарской области, который «Траснефть» и Следственный комитет назвали точкой вброса загрязненной нефти в экспортный трубопровод «Дружба», не работает с 25 апреля. Об этом РБК рассказал экс-владелец этого терминала Роман Трушев, который является фигурантом уголовного дела о загрязнении нефти.

Трушев до конца 2017 года владел этим терминалом через группу «Петронефть». Ей принадлежала компания «СамараТранснефть-Терминал», которая также построила небольшой нефтеперерабатывающий вблизи терминала. Трушев сказал РБК, что владел терминалом с 2011 года, а спустя шесть лет продал его Городской инновационно-лизинговой компании. Но уже в начале 2018 года терминал был перепродан самарской компании «Нефтеперевалка». Ранее об этом же РБК говорил первый заместитель гендиректора «СамараТранснефть-Терминала» Антон Томилов. Бенефициаром «Нефтепервалки» является бывший генеральный директор «СамараТранснефть-терминал» Роман Ружечко, уточнил Трушев.

8 мая Следственный комитет сообщил, что по делу о загрязнении трубопровода «Дружба» некачественной нефтью проходят шесть человек. Четверо из них задержаны и взяты под стражу, а еще двое находятся в розыске. Среди предполагаемых участников преступного сообщества — гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Пятый фигурантом дела является сам Трушев, объявленный в международный розыск, рассказывали источники РБК. А шестой фигурант — Ружечко, уточнил Трушев.