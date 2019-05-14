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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
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Бизнес ,  
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Работа загрязнившего нефть в «Дружбе» терминала приостановлена
Работа узла учета нефти в Самарской области, через который, по версии следствия, произошел вброс «грязной» нефти в трубу «Дружба», остановлена. Об этом РБК сказал его экс-владелец Роман Трушев, которого обвиняют в этом вбросе
Фото: Сергей Васильев / «Коммерсантъ»

Узел учета нефти в Самарской области, который «Траснефть» и Следственный комитет назвали точкой вброса загрязненной нефти в экспортный трубопровод «Дружба», не работает с 25 апреля. Об этом РБК рассказал экс-владелец этого терминала Роман Трушев, который является фигурантом уголовного дела о загрязнении нефти.

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Трушев до конца 2017 года владел этим терминалом через группу «Петронефть». Ей принадлежала компания «СамараТранснефть-Терминал», которая также построила небольшой нефтеперерабатывающий вблизи терминала. Трушев сказал РБК, что владел терминалом с 2011 года, а спустя шесть лет продал его Городской инновационно-лизинговой компании. Но уже в начале 2018 года терминал был перепродан самарской компании «Нефтеперевалка». Ранее об этом же РБК говорил первый заместитель гендиректора «СамараТранснефть-Терминала» Антон Томилов. Бенефициаром «Нефтепервалки» является бывший генеральный директор «СамараТранснефть-терминал» Роман Ружечко, уточнил Трушев.

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8 мая Следственный комитет сообщил, что по делу о загрязнении трубопровода «Дружба» некачественной нефтью проходят шесть человек. Четверо из них задержаны и взяты под стражу, а еще двое находятся в розыске. Среди предполагаемых участников преступного сообщества — гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Пятый фигурантом дела является сам Трушев, объявленный в международный розыск, рассказывали источники РБК. А шестой фигурант — Ружечко, уточнил Трушев.

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«Роман Ружечко, являясь бенефициаром «Нефтеперевалки», насколько я понимаю, будет доказывать, что обвинение в адрес себя лично, самого юрлица и сотрудников компании — безосновательно. С его слов я знаю, что производственная деятельность терминала остановлена с 25 апреля, без официального письма от «Транснефти», при этом 60 человек сотрудников надо увольнять и решать сложную ситуацию с банком-кредитором МСП банком», — добавил бизнесмен. РБК пока не удалось связаться с Ружечко.

Представитель «Транснефти» отказался комментировать информацию о приостановке работы терминала. РБК направил запрос в Следственный комитет.

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По версии следствия, в 2018–2019 годах фигуранты уголовного дела совершали «многократные хищения нефти» на общую сумму «не менее 1 млн руб.», а в марте—апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти «Нефтепервалки» сырье, не отвечающее требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений. В результате оказался загрязненным трубопровод «Дружба», по которому «Транснефть» поставляет сырье в Европу через Белоруссию. В общей сложности было загрязнено 5 млн т нефти на общую сумму $2,5 млрд (оценка Reuters). 25 апреля закупки российской нефти на некоторое время приостановили Белоруссия, Украина, Словакия, Польша и Германия. В начале мая поставки качественно нефти возобновили, но президент Владимир Путин заявил, что этот скандал нанес России «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб».

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Трушев, который сейчас находится в Германии, сказал РБК, что знает из средств массовой информации о том, что объявлен в федеральный розыск. Но отрицает предъявленные ему обвинения. «Мы будем сейчас писать во все всевозможные государственные органы и силовые структуры РФ, чтобы следствие было объективным и справедливым», — сказал он РБК

Он пока не принял решение, возвращаться ли в Россию. «Я уезжал в Германию на майские праздники и планировал вернуться 15 мая. Но сейчас видя, как быстро и неправомерно развивается ситуация, я понимаю, что, наверное, меня хотят сделать крайним, проще говоря козлом отпущения», — заключил он.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Дружба», «Транснефть», нефтяное загрязнение, Следственный комитет
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