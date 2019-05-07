Общество , 12:54
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Новак сообщил о задержаниях по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»
По словам главы Минэнерго, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», уже выявлена группа причастных к инциденту компаний
Александр Новак
По факту попадания в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже проведены первые задержания, заявил министр энергетики России Александр Новак, передает корреспондент РБК.
По словам министра, дело возбудила Генпрокуратура, а в ходе расследования задержано четыре человека.
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