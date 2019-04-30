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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Путин заявил о серьезном ущербе из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с некачественной нефтью, поставляемой по трубопроводу «Дружба», нанесла «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб». Об этом он сказал на рабочей встрече с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым, сообщается на сайте Кремля.

По итогам внутрикорпоративного расследования, сообщил Путину Токарев, выяснилось, что хлорорганические соединения попали в нефть на частном предприятии в Самарской области. Туда поставлялось топливо из Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, которое затем отправлялось по магистральным нефтепроводам.

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По словам Токарева, в компании в обход технических требований умышленно слили в систему нефть, которая не прошла товарную подготовку. Топ-менеджер пояснил президенту, что подозревает о существовании в деле мошеннических схем, и в ФБС уже начали проверку.

«Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» — ответил Путин.

Президент также заявил, что самоконтроля нефтяников за качеством нефти недостаточно и нужно менять сложившуюся систему.

Концерн «Белнефтехим» сообщил об ухудшении качества российской нефти 19 апреля. Показатели хлорорганических соединений в ней, по словам представителей компании, в десятки раз превышали предельные значения.

«Транснефть» утверждала, что вброс некачественной нефти в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал». Представитель самарской компании опроверг обвинения и отметил, что и узел, где произошло загрязнение, в 2017 году купила компания «Нефтеперевалка».

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что межведомственная комиссия проверит, были ли нарушены показатели качества нефти, перегоняемой через трубопровод «Дружба».

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что за некачественную прокачку нефти может быть наказание разной тяжести, в том числе уголовное.

Теги: Владимир Путин, «Дружба», «Транснефть»
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