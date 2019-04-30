Путин заявил о серьезном ущербе из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с некачественной нефтью, поставляемой по трубопроводу «Дружба», нанесла «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб». Об этом он сказал на рабочей встрече с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым, сообщается на сайте Кремля.

По итогам внутрикорпоративного расследования, сообщил Путину Токарев, выяснилось, что хлорорганические соединения попали в нефть на частном предприятии в Самарской области. Туда поставлялось топливо из Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, которое затем отправлялось по магистральным нефтепроводам.

По словам Токарева, в компании в обход технических требований умышленно слили в систему нефть, которая не прошла товарную подготовку. Топ-менеджер пояснил президенту, что подозревает о существовании в деле мошеннических схем, и в ФБС уже начали проверку.

«Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» — ответил Путин.