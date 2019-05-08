Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»

В международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» объявлен основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, подозреваемый скрылся в Германии

Фото: Peter Andrews / Reuters

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По данным Хинштейна, бизнесмен скрывается в Германии.

По словам источника, в среду 8 мая Трушев вместе с еще одним фигурантом дела был заочно арестован решением Самарского районного суда по уголовному делу, возбужденному по пп. «а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 158 УК (кража). На сайте суда есть две карточки о рассмотрении материала по мере пресечения в отношении двух обвиняемых по ст. 215.3 УК, но информация об их именах скрыта.

В группу «Петронефть», которую основал Трушев, входила компания «СамараТрансНефть-терминал», владевшая узлом слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара — Унеча, на котором по утверждениям «Транснефти» произошел вброс некачественной нефти в трубопровод «Дружба». Из-за этого в середине апреля Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по этому маршруту. По оценкам Reuters, загрязненной оказалось 5 млн т нефти на общую сумму более $2,5 млрд.

Заместитель директора «СамараТрансНефть-терминала» Антон Томилов говорил РБК, что эта компания продала УСИКН еще в конце 2017 года, конечным покупателем стала самарская компания «Нефтеперевалка», а сама «СамараТрансНефть-терминала» проходит процедуру банкротства.