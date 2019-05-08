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Alphabet $1 420 (+21,41%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
В международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» объявлен основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, подозреваемый скрылся в Германии
Фото: Peter Andrews / Reuters

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По данным Хинштейна, бизнесмен скрывается в Германии.

По словам источника, в среду 8 мая Трушев вместе с еще одним фигурантом дела был заочно арестован решением Самарского районного суда по уголовному делу, возбужденному по пп. «а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 158 УК (кража). На сайте суда есть две карточки о рассмотрении материала по мере пресечения в отношении двух обвиняемых по ст. 215.3 УК, но информация об их именах скрыта.

В группу «Петронефть», которую основал Трушев, входила компания «СамараТрансНефть-терминал», владевшая узлом слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара — Унеча, на котором по утверждениям «Транснефти» произошел вброс некачественной нефти в трубопровод «Дружба». Из-за этого в середине апреля Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по этому маршруту. По оценкам Reuters, загрязненной оказалось 5 млн т нефти на общую сумму более $2,5 млрд.

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Заместитель директора «СамараТрансНефть-терминала» Антон Томилов говорил РБК, что эта компания продала УСИКН еще в конце 2017 года, конечным покупателем стала самарская компания «Нефтеперевалка», а сама «СамараТрансНефть-терминала» проходит процедуру банкротства.

Накануне Трушев опроверг изданию «Медуза» информацию, что он является бенефициаром компаний, владеющих и арендующих имущество узла слива нефти. «С конца 2018 года я не имею к самарским активам никакого отношения... Попытки найти крайнего понятны, и разговоры всегда были и будут. Но меня в Самаре нет!» — заявил он. Трушев подчеркнул, что он не скрывается и уехал из России только на майские праздники.

Ранее СК сообщил, что по делу о загрязнении трубопровода «Дружба» некачественной нефтью проходят шесть человек. Четверо из них задержаны и взяты под стражу, а еще двое находятся в розыске. Среди предполагаемых участников преступного сообщества — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

По версии следствия, в 2018–2019 годах они совершали «многократные хищения нефти» на общую сумму «не менее 1 млн руб.». А в марте—апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района (как раз там располагается УСИКН Самара — Унеча), была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

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Некачественная нефть, как отметили в СК, вывела из строя восемь резервуаров нефтехранилища «Лопатино» в Волжском районе Самарской области, а затем попала в систему магистрального нефтепровода.

Источник РБК в правоохранительных органах добавил, что похищенная нефть перерабатывалась на небольшом НПЗ в Кошкинском районе Самарской области, принадлежащем промышленно-нефтяной компании «Волга-Альянс». Согласно базе данных СПАРК, сейчас этой компанией владеет кипрский офшор BARO INVESTMENTS LIMITED. Ранее она принадлежала группе компаний «С-ГРУПП». связанной с семьей депутата Госдумы Евгения Серпера.

По словам Хинштейна, «Волга-Альянс» по-прежнему контролируется семьей Серпера. «Мне известно, что в последнее время депутат Серпер предлагал многим купить Кошкинский НПЗ по заниженной стоимости, но сделка не состоялось. Он сохранил контроль», — утверждает Хинштейн.

Авторы: Максим Солопов, Тимофей Дзядко
Теги: «Дружба», «Транснефть», Самарская область
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СК назвал имена подозреваемых в сливе грязной нефти в «Дружбу»
Общество
Кто испортил «Дружбу»
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