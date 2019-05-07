СК назвал имена подозреваемых в сливе грязной нефти в «Дружбу»

В настоящее время четверо подозреваемых по решению суда взяты под стражу, еще двое находятся в розыске

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Следственный комитет России (СК) сообщил о том, что по уголовному делу, возбужденному в связи с подачей в трубопровод «Дружба» некачественной нефти, проходят шесть человек. Четверо из них уже задержаны, по решению суда они взяты под стражу. Еще двое находятся в розыске.

В сообщении СК говорится, что среди подозреваемых - гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

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