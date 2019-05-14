«Татнефть» ответила на обвинения в загрязнении «Дружбы» хлорорганикой

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,31 -0,12 EUR Бирж. 73,31 -0,14 Brent 70,74 -0,07% USD Нал. 65,80 64,93 EUR Нал. 73,89 72,97 USD ЦБ 65,30 -0,17 EUR ЦБ 73,37 -0,15 EUR/USD 1,1226 0,0000 BTC/USD Бирж. 7 924,20 +150,00 IMOEX 2 518,78 +0,40% RTSI 1 214,92 +0,61% DJIA 25 324,99 -2,38% Nasdaq 7 647,02 -3,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $90 (+39,3%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.04.20 Купить
Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Citigroup $90 (+39,3%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.04.20 Купить
Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 65,3 (-0,17) Quote, 13:04
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 73,37 (-0,15) Quote, 13:04
Омбудсмен Бурятии попросила прокуратуру проверить клип местного УФСИН Общество, 13:37 Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса РБК и «Билайн» Бизнес, 13:33 Во Внуково у пассажира украли сумку с $210 тыс. Общество, 13:32 Lenovo показала прототип ноутбука с гибким экраном Технологии и медиа, 13:31 Банк «Сфера» и SimpleFinance запустили краудфандинговые займы для бизнеса Пресс-релиз, 13:26 Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США Политика, 13:22 Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза Бизнес, 13:21 В Совфеде рекомендовали рассмотреть лишение Арашукова статуса сенатора Политика, 13:09 Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле на «Евровидении» Общество, 13:09 Как майнить криптовалюту на телефоне Крипто, 13:07 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 13:07 Выходцы из компаний Маска и Безоса начали проект сверхзвукового лайнера Бизнес, 12:59 Как выглядит люксовый самолет-отель Стиль, 12:59 В Кремле назвали безрезультатной политику США по давлению на Иран Политика, 12:55
«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
0 
«Татнефть» ответила на обвинения в загрязнении «Дружбы» хлорорганикой

«Татнефть» никогда не использовала органические хлориды для нефтеотдачи, а также не занимается поставками нефтепродуктов непосредственно в нефтепровод «Дружба», сообщила РБК пресс-служба компании.

«Компания сдает нефть в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти», в которой затем формируются грузопотоки нефти», — пояснили в «Татнефти», добавив, что никаких отклонений от норм при сдаче нефти в систему «Транснефти» зафиксировано не было.

«Качество нефти в химико-аналитической лаборатории определяется в присутствии принимающей стороны и подтверждается подписями сторон (в данном случае — «Транснефть» и «Татнефть» соответственно)», — пояснили в компании.

Ранее о том, что в апреле 2019 года в нефти, сдаваемой «Татнефтью», было зафиксировано многократное превышение хлоридов, рассказал газете «Коммерсантъ» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганикой. Он объявлен в международный розыск.

Экономика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

«Я располагаю достоверной информацией, что содержание хлорорганики в нефти «Татнефти» достигало 2700 ppm в апреле», — сказал он. При этом нормируемые показатели — не более 10 ppm.

19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Из-за загрязненной нефти нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии снизили загрузку мощностей и понесли убытки.

В «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным. СК расследует уголовное дело, сейчас по нему проходят шесть человек. Четверо из них задержаны и взяты под стражу, а еще двое, в том числе Трушев, находятся в розыске.

Теги: «Дружба», нефтепровод, загрязнение
Материалы по теме
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
Экономика
СК назвал имена подозреваемых в сливе грязной нефти в «Дружбу»
Общество
Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter