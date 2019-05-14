«Татнефть» ответила на обвинения в загрязнении «Дружбы» хлорорганикой

«Татнефть» никогда не использовала органические хлориды для нефтеотдачи, а также не занимается поставками нефтепродуктов непосредственно в нефтепровод «Дружба», сообщила РБК пресс-служба компании.

«Компания сдает нефть в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти», в которой затем формируются грузопотоки нефти», — пояснили в «Татнефти», добавив, что никаких отклонений от норм при сдаче нефти в систему «Транснефти» зафиксировано не было.

«Качество нефти в химико-аналитической лаборатории определяется в присутствии принимающей стороны и подтверждается подписями сторон (в данном случае — «Транснефть» и «Татнефть» соответственно)», — пояснили в компании.

Ранее о том, что в апреле 2019 года в нефти, сдаваемой «Татнефтью», было зафиксировано многократное превышение хлоридов, рассказал газете «Коммерсантъ» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганикой. Он объявлен в международный розыск.