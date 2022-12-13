Мазепин призвал трейдеров разблокировать экспорт аммиака из России

Иностранный трейдер мог бы закупить аммиак в России, направить его в порт Одессы, после чего экспортировать по Черному морю, заявил бизнесмен

Производство аммиачной селитры в России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российский бизнесмен, совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин призвал мировых трейдеров разблокировать сделку при посредничестве ООН по возобновлению поставок российского аммиака. Об этом он сказал в интервью Financial Times (FT).

Предложение касается трубопровода, соединяющего завод «Тольяттиазот» с украинским портом в Одессе. По словам Мазепина, план предполагает, что американская или другая нероссийская компания, «выбранная из числа трех или четырех ведущих международных трейдеров», закупит аммиак в России и поставит его через Украину в порт Одессы, откуда он будет экспортирован по Черному морю.

Экспорт может начаться немедленно и около 80% продукции направят в африканские страны, сказал бизнесмен. «Мы готовы возобновить прокачку», — добавил Мазепин.

В марте предприниматель попал под санкции ЕС. В том же месяце «Уралхим» сообщил, что бизнесмен снизил свою долю в компании со 100 до 48% и покинул пост генерального директора. Мазепин в разговоре с FT указал, что, хотя сельскохозяйственная продукция и не подпадает под санкции, международные банки, страховщики и другие организации в цепочке поставок по-прежнему отказываются работать с такими компаниями, как «Уралхим».

«Компании де-юре не должны находиться под санкциями. ООН поддержала это послание», — сказал бизнесмен, отметив, что происходящие можно назвать «чрезмерным соблюдением требований».

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До ввода войск на Украину на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS. В день начала спецоперации один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил экспорт аммиака. Позже руководство ООН не раз поднимало проблему нехватки удобрений на мировом рынке.

В ноябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным Мазепин напоминал, что в рамках заключенной в июле зерновой сделки обсуждался запуск аммиакопровода между Тольятти и Одессой, но продвижения в этом направлении нет, а украинская сторона выдвигает политические требования. Путин пообещал проработать этот вопрос с ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре выступал против транзита российского аммиака, но допускал его в случае возвращения украинских пленных. В Кремле заявления украинского лидера называли неуместными: «Разве люди и аммиак — это одно и то же?»

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов, заключенное летом при участии России, Украины, Турции и ООН, было продлено 17 ноября на 120 дней. По данным Reuters, экспорт российского аммиака в сделку не вошел. FT писала, что ООН пытается уговорить стороны договориться по этому вопросу ради снижения цен на удобрения.