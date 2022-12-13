Мазепин призвал трейдеров разблокировать экспорт аммиака из России
Российский бизнесмен, совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин призвал мировых трейдеров разблокировать сделку при посредничестве ООН по возобновлению поставок российского аммиака. Об этом он сказал в интервью Financial Times (FT).
Предложение касается трубопровода, соединяющего завод «Тольяттиазот» с украинским портом в Одессе. По словам Мазепина, план предполагает, что американская или другая нероссийская компания, «выбранная из числа трех или четырех ведущих международных трейдеров», закупит аммиак в России и поставит его через Украину в порт Одессы, откуда он будет экспортирован по Черному морю.
Экспорт может начаться немедленно и около 80% продукции направят в африканские страны, сказал бизнесмен. «Мы готовы возобновить прокачку», — добавил Мазепин.
В марте предприниматель попал под санкции ЕС. В том же месяце «Уралхим» сообщил, что бизнесмен снизил свою долю в компании со 100 до 48% и покинул пост генерального директора. Мазепин в разговоре с FT указал, что, хотя сельскохозяйственная продукция и не подпадает под санкции, международные банки, страховщики и другие организации в цепочке поставок по-прежнему отказываются работать с такими компаниями, как «Уралхим».
«Компании де-юре не должны находиться под санкциями. ООН поддержала это послание», — сказал бизнесмен, отметив, что происходящие можно назвать «чрезмерным соблюдением требований».
В ноябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным Мазепин напоминал, что в рамках заключенной в июле зерновой сделки обсуждался запуск аммиакопровода между Тольятти и Одессой, но продвижения в этом направлении нет, а украинская сторона выдвигает политические требования. Путин пообещал проработать этот вопрос с ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре выступал против транзита российского аммиака, но допускал его в случае возвращения украинских пленных. В Кремле заявления украинского лидера называли неуместными: «Разве люди и аммиак — это одно и то же?»
Соглашение о вывозе зерна из украинских портов, заключенное летом при участии России, Украины, Турции и ООН, было продлено 17 ноября на 120 дней. По данным Reuters, экспорт российского аммиака в сделку не вошел. FT писала, что ООН пытается уговорить стороны договориться по этому вопросу ради снижения цен на удобрения.