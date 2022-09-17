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Военная операция на Украине ,  
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Кремль отверг идею Зеленского по обмену военнопленных на транзит аммиака

Фото: Пресс-служба Кремля / Global Look Press
Фото: Пресс-служба Кремля / Global Look Press

Идея президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода неуместна. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль рассмотреть идею украинского лидера.

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Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До ввода войск на Украину на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS. В день начала военных действий один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил экспорт аммиака. Позже руководство ООН не раз поднимало проблему нехватки удобрений на мировом рынке.

15 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш рассказал, что вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждает возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Как писала Financial Times со ссылкой на источники, сотрудники ООН пытаются уговорить власти России и Украины заключить сделку по транзиту аммиака, чтобы снизить цены на удобрения и укрепить приверженность Кремля «зерновой сделке». В ООН подтвердили факт переговоров.

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16 сентября Зеленский выдвинул условие: Украина разрешит транзит аммиака, если Россия освободить украинских военнопленных. «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных», — сказал он и отметио, что уже передал эту идею ООН.

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Дмитрий Песков Владимир Зеленский аммиак пленные Украина
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Ваш доход
0
Ставка
0%
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