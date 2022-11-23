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Путин заявил, что Россия обсудит с ООН поставки аммиака через Украину

Путин: Россия обсудит с ООН возобновление поставок аммиака через Украину
Украина может разрешить транзит аммиака из России лишь в случае обмена пленных «всех на всех», говорил Зеленский неделей ранее. В ответ на просьбу «Уралхима» решить «политические вопросы» Путин пообещал обсудить ситуацию с ООН
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Россия проработает с ООН вопрос о возобновлении поставок аммиака по маршруту Тольятти — Одесса, заявил президент Владимир Путин на встрече с владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Мазепин во время встречи напомнил, что в июле была заключена зерновая сделка между Россией, Турцией, ООН и Украиной, в рамках которой обсуждался запуск аммиакопровода между Тольятти и Одессой.

«Но прошло время, движений никаких нет. Мы надеялись, что, когда будет продолжение зерновой сделки, которое недавно было сделано, также данный вопрос будет решен. Но хочу вам доложить, что украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов, в которых мы некомпетентны, не можем работать», — сказал Мазепин.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До ввода войск на Украину на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS. В день начала спецоперации один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил экспорт аммиака. Позже руководство ООН не раз поднимало проблему нехватки удобрений на мировом рынке.

Он попросил Путина «в рамках зерновой сделки временно открыть и обеспечить в Одессе слив и транспортировку аммиака, который может также идти в развивающиеся страны, в том числе в Африку».

Путин в ответ заявил, что «там параметры, цифры известны, объемы понятны», а «выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен». «Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», — ответил Путин.

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«Уралхим» с прошлого года строит альтернативный маршрут и порт в Тамани, ожидая экспорта аммиака, объем инвестиций оценивается в 50 млрд руб., продолжил Мазепин. Он отметил, что в компании надеются запустить порт к концу следующего года. С распада Советского Союза «не было построено ни одного порта по перевалке аммиака, мы, получилось, зажаты или зависимы от других стран, где такие порты есть», подчеркнул Мазепин.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре указал, что против транзита российского аммиака, отметив, что готов пойти на этот шаг лишь в случае возвращения украинских пленных. В Кремле его слова сочли неуместными: «Разве люди и аммиак — это одно и то же?»

Спустя два месяца, в середине ноября, Зеленский допустил, что Россия может получить разрешение на транзит аммиака, если Москва и Киев обменяют пленных по формуле «всех на всех». «Я объяснил это генеральному секретарю ООН, и всем партнерам это известно», — подчеркнул он.

В миссии России при ООН отмечали, что обсуждение транзита аммиака в рамках зерновой сделки ведется «на различном уровне», решение пока не принято. По данным FT, сотрудники организации пытаются уговорить стороны заключить сделку по транзиту аммиака для снижения цен на удобрения.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Владимир Путин аммиак Одесса Тольятти ООН
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