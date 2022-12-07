FT узнала о просьбе стран ЕС изменить режим санкций против России

Несколько стран ЕС предлагают Еврокомиссии «более четко» сформулировать исключения для поставок зерна и удобрений из России, так как сложившаяся практика применения ограничений осложняет поставки беднейшим странам, выяснила FT

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Ведущие страны Евросоюза — среди них Германия, Франция и Нидерланды — призывают Брюссель изменить режим санкций, введенных в отношении России, чтобы четче обозначить исключения для поставок российских зерна и удобрений, пишет Financial Times. По данным газеты, эти страны настаивают, что действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира.

FT пишет, что хотя ЕС направил странам-членам инструкции по пропуску зерна и удобрений, правительства отдельных стран и транспортные операторы отмечают, что они недостаточно внятны, чтобы быть надежной юридической защитой. Поставки порой задерживаются в европейских портах дольше, чем положено, потому что компании опасаются участия в транзакциях с российскими организациями или людьми, находящимися под санкциями. «Текущая правовая ситуация способствует критике, что санкции препятствуют торговле продовольствием и удобрениями», — цитирует газета документ, подготовленный европейскими странами.

В этом документе сложившаяся ситуация оценивается как нежелательная: подход ЕС оказался строже, чем у США и Великобритании, и финансовые учреждения, страховщики, перевозчики и другие организации, задействованные в организации цепочек поставок, также неохотно участвуют в коммерческих сделках по экспорту российских продуктов питания и удобрений. В числе стран, недовольных сложившейся практикой применения санкций, помимо Германии, Франции и Нидерландов также Испания, Бельгия и Португалия, указывает FT.

В то же время Еврокомиссия настаивает на том, что введенные ею санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. Представитель ЕК отметил в комментарии для издания, что существуют руководства, в которых прописано отсутствие санкций на транзит российских удобрений в страны, не входящие в ЕС. Также, по его словам, Еврокомиссия помогла разблокировать «несколько отдельных партий удобрений», которые временно застряли в портах ЕС.

Официальные лица России ранее неоднократно говорили, что Москва готова отправлять удобрения и продовольствие беднейшим странам мира, в том числе о готовности отправлять продовольствие в Африку заявлял президент Владимир Путин.

С начала спецоперации России на Украине Европейский союз ввел восемь пакетов санкций против Москвы, а также сообщал о подготовке девятой серии ограничительных мер.

Экспортеры пшеницы сообщали о сложностях с фрахтом судов и страхованием грузов из-за введенных против России санкций с начала спецоперации, писал «Коммерсантъ». За июль—август отгрузки оценивались менее чем в 6 млн т — это минимум с 2017–2018 годов и ниже прошлогодних показателей на 27%. По итогам июля—октября разница сократилась до 4,5%. Участники рынка, опрошенные изданием, уверяли, что смогли адаптироваться к торговым барьерам с покупателями из стран Ближнего Востока и Африки, однако предупредили о том, что в декабре экспорт российской пшеницы может оказаться ниже прогнозов из-за резкого ухудшения погоды, нехватки вагонов для перевозки и конкуренции с украинским зерном.