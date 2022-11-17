Reuters узнал, что в продленную зерновую сделку не вошел экспорт аммиака

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:36
Почему Ozon и «Сбермаркету» не удается раскачать рынок b2b-маркетплейсов Pro, 12:34
Без льготной ипотеки: ждать ли обвала рынка после завершения программы Недвижимость, 12:33
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 12:31
Зеленский заявил, что не уверен на 100% насчет упавшей в Польше ракеты Политика, 12:29
МИД пообещал не «рубить» зерновую сделку Политика, 12:28
WP узнала о выводах разведки США по принадлежности упавших в Польше ракет Политика, 12:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему устарела система штрафов за нарушение правил дорожного движения Партнерский проект, 12:18
Барышников получил медаль Королевской академии танца Великобритании Life, 12:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
Финразведка сообщила о выводе ₽2 млрд в теневые казино через МФО Общество, 12:05
Базовые iPhone 15 оставят без функции быстрой передачи данных Life, 12:04
В Киеве ввели экстренные отключения электричества Политика, 12:03
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 11:56
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters узнал, что в продленную зерновую сделку не вошел экспорт аммиака

Зеленский: транзит российского аммиака возможен только в случае обмена «всех на всех»
Поставки российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса пока не согласованы в рамках продленной зерновой сделки, этот вопрос еще обсуждается. Зеленский заявил, что это станет возможным при обмене пленными «всех на всех»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса еще не согласован в рамках возобновления зерновой сделки, сообщил Reuters источник, знакомый с обсуждениями.

По словам собеседника агентства, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Соглашения по зерновой сделке, в рамках которой из украинских портов вывозят заблокированное там после начала боевых действий продовольствие, 17 ноября продлили на 120 дней, за два дня до истечения срока действия сделки. В договор России с ООН также входит содействование международной организации российскому экспорту удобрений и зерна, которому препятствуют наложенные санкции.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил «РИА Новости», что аммиакопровод Тольятти — Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в зерновой сделке, однако при этом транзит нельзя обставлять предварительными условиями.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме новой экономики Bloomberg 2022, допустил соглашение о транзите российского аммиака, однако условием для этого он назвал обмен пленными в формате «всех на всех». «Мы может на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», — сказал он на мероприятии, трансляция которого велась в аккаунте Bloomberg в «Твиттере».

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков добавил, что Киев внес предложение продлить соглашения на один год (ранее с таким же намерением выступала Анкара) и расширить их на порт Николаева. Сейчас зерно вывозится из Одессы, Южного и Черноморска.

Читайте на РБК Pro
«Детский мир» собрался уйти с биржи. Кто может последовать за ним
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Как тренировать с ребенком навык, который абсолютно не развивают в школе
Почему осенью так сложно просыпаться и как себе помочь

В октябре Россия приостанавливала свое участие в сделке после атаки на суда в Севастополе. Минобороны заявило, что Киев совершил «террористический акт» против кораблей, которые обеспечивали безопасность зернового коридора. Позднее Россия вернулась в сделку, получив гарантии Киева о неиспользовании коридора для ведения боевых действий.

Однако действия Москвы, а также ее недовольство выполнением соглашений относительно экспорта российского продовольствия стали основанием для опасений о возможном отказе России от продления сделки. Тем не менее, Bloomberg 15 ноября со ссылкой на источники писал, что Россия, вероятно, все же продлит зерновое соглашение.

В ООН говорили, что работа по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений ведется. Источники «Известий» сообщали, что Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в/из черноморских портов России.

17 ноября Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней. В МИД России заявили, что не намерены «рубить» соглашение.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
аммиак Зерновая сделка экспорт Владимир Зеленский
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МИД пообещал не «рубить» зерновую сделку
Политика
Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter