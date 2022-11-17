Reuters узнал, что в продленную зерновую сделку не вошел экспорт аммиака

Поставки российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса пока не согласованы в рамках продленной зерновой сделки, этот вопрос еще обсуждается. Зеленский заявил, что это станет возможным при обмене пленными «всех на всех»

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Экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса еще не согласован в рамках возобновления зерновой сделки, сообщил Reuters источник, знакомый с обсуждениями.

По словам собеседника агентства, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Соглашения по зерновой сделке, в рамках которой из украинских портов вывозят заблокированное там после начала боевых действий продовольствие, 17 ноября продлили на 120 дней, за два дня до истечения срока действия сделки. В договор России с ООН также входит содействование международной организации российскому экспорту удобрений и зерна, которому препятствуют наложенные санкции.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил «РИА Новости», что аммиакопровод Тольятти — Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в зерновой сделке, однако при этом транзит нельзя обставлять предварительными условиями.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме новой экономики Bloomberg 2022, допустил соглашение о транзите российского аммиака, однако условием для этого он назвал обмен пленными в формате «всех на всех». «Мы может на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», — сказал он на мероприятии, трансляция которого велась в аккаунте Bloomberg в «Твиттере».

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков добавил, что Киев внес предложение продлить соглашения на один год (ранее с таким же намерением выступала Анкара) и расширить их на порт Николаева. Сейчас зерно вывозится из Одессы, Южного и Черноморска.

В октябре Россия приостанавливала свое участие в сделке после атаки на суда в Севастополе. Минобороны заявило, что Киев совершил «террористический акт» против кораблей, которые обеспечивали безопасность зернового коридора. Позднее Россия вернулась в сделку, получив гарантии Киева о неиспользовании коридора для ведения боевых действий.

Однако действия Москвы, а также ее недовольство выполнением соглашений относительно экспорта российского продовольствия стали основанием для опасений о возможном отказе России от продления сделки. Тем не менее, Bloomberg 15 ноября со ссылкой на источники писал, что Россия, вероятно, все же продлит зерновое соглашение.

В ООН говорили, что работа по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений ведется. Источники «Известий» сообщали, что Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в/из черноморских портов России.

17 ноября Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней. В МИД России заявили, что не намерены «рубить» соглашение.