«Газпром» допустил необходимость замены значительной части Nord Stream

Скорость потери «Северным потоком» давления говорит о «полном разрыве» трубы, а значит, морская вода заполнила сотни километров трубы, сказал Миллер. Он считает, что для ремонта надо «отрезать большой кусок трубы»

Фото: The Swedish Coast Guard

Трубы газопровода «Северный поток» заполнились водой на большом участке «в сторону России», в случае ремонта их часть придется заменить на «значительной части», предположил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «Первого канала».

Российская сторона не допущена к месту аварии, однако, судя по скорости потери давления в трубе, произошел «ее полный разрыв», указал Миллер. По его мнению, это значит, что труба заполнена морской водой на очень большое расстояние.

«Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят: чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — рассказал он.

Для восстановления целостности трубы необходимо поднимать ее на поверхность, заполнение ее морской водой на сотни километров это затрудняет, пояснил глава «Газпрома».

Возможные новые нитки «Турецкого потока» будут построены с российскими турбинами, добавил он. Черное море сейчас более безопасный маршрут для поставок, чем «какие-то другие известные нам», считает Миллер. По его данным, до турецкой стороны «довели информацию» о попытках диверсии на «Турецком потоке», ведется усиление безопасности.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября, это привело к утечкам. Разрушения выявили на обеих нитках первого и на одной нитке второго. Российский президент Владимир Путин тогда назвал произошедшее актом международного терроризма и «опаснейшим прецедентом», обвинив в этом «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно», — считает он.

Американские власти исключили причастность государств НАТО к инциденту, несмотря на желание Вашингтона, чтобы проект не был запущен. Швеция (в ее экономической зоне произошли взрывы) и Польша назвали инцидент саботажем, Германия придерживается аналогичного мнения, говорили источники Der Spiegel. Стокгольм отказался поделиться с Москвой результатами расследования, сославшись на конфиденциальность информации.

Это вызвало протест в российском МИДе. «Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — предупредили в министерстве.