«Газпром» допустил необходимость замены значительной части Nord Stream
Трубы газопровода «Северный поток» заполнились водой на большом участке «в сторону России», в случае ремонта их часть придется заменить на «значительной части», предположил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «Первого канала».
Российская сторона не допущена к месту аварии, однако, судя по скорости потери давления в трубе, произошел «ее полный разрыв», указал Миллер. По его мнению, это значит, что труба заполнена морской водой на очень большое расстояние.
«Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят: чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — рассказал он.
Для восстановления целостности трубы необходимо поднимать ее на поверхность, заполнение ее морской водой на сотни километров это затрудняет, пояснил глава «Газпрома».
Возможные новые нитки «Турецкого потока» будут построены с российскими турбинами, добавил он. Черное море сейчас более безопасный маршрут для поставок, чем «какие-то другие известные нам», считает Миллер. По его данным, до турецкой стороны «довели информацию» о попытках диверсии на «Турецком потоке», ведется усиление безопасности.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября, это привело к утечкам. Разрушения выявили на обеих нитках первого и на одной нитке второго. Российский президент Владимир Путин тогда назвал произошедшее актом международного терроризма и «опаснейшим прецедентом», обвинив в этом «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно», — считает он.
Американские власти исключили причастность государств НАТО к инциденту, несмотря на желание Вашингтона, чтобы проект не был запущен. Швеция (в ее экономической зоне произошли взрывы) и Польша назвали инцидент саботажем, Германия придерживается аналогичного мнения, говорили источники Der Spiegel. Стокгольм отказался поделиться с Москвой результатами расследования, сославшись на конфиденциальность информации.
Это вызвало протест в российском МИДе. «Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — предупредили в министерстве.