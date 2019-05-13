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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,64%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд руб.
Минэкономразвития предложило увеличить расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту на 3,4 млрд руб., до 31 млрд руб. Крайний срок сдачи этого участка не изменился — декабрь 2019 года
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минэкономразвития предложило увеличить бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту на 3,38 млрд руб. — с 27,66 млрд до 31,04 млрд руб. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Большая часть этой суммы (2,9 млрд из 3,38 млрд руб.) приходится на увеличение расходов на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту (до 20,7 млрд руб.). Еще на 542 млн руб. планируется увеличить затраты на обеспечение безопасности железнодорожной части моста (до 5,7 млрд руб.).

Перераспределение средств запланировано на основании предложений правительства Крыма и Севастополя «с учетом необходимости эффективного использования средств федерального бюджета в рамках программы» «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», утвержденной в 2014 году, сообщил РБК представитель Минэкономразвития.

РБК направил запрос в пресс-службы Минтранса, Росжелдора, Росавтодора и инфоцентр «Крымский мост».

Единственным исполнителем работ по строительству Крымского моста назначена компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Движение по автодорожной части моста началось в мае 2018 года, открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года, первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря. В марте 2019 года стало известно, что строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста и уложили половину рельсов. Безопасность железной дороги на Крымском мосту будет обеспечена с помощью сканеров.

Совокупный объем финансирования ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» составляет 878 млрд руб. Проект постановления Минэкономразвития предусматривает увеличение финансирования на 81 млрд руб., до 959 млрд руб. При этом Минэкономразвития предлагает сократить объем финансирования программы в ближайшие два года: в 2019 году на 25,74 млрд руб. и в 2020 году на 21,47 млрд руб. Освободившиеся средства ведомство хочет направить на увеличение бюджетных ассигнований Минфина. Перераспределение средств внутри целевой программы предусмотрено с последующим их восстановлением в программе в 2021 году. «Все объекты программы будут обеспечены финансированием в полном объеме», — сообщил РБК представитель Минэкономразвития.

Проект постановления, предложенный Минэкономразвития, устанавливает, что государственная экспертиза, а также повторные экспертизы в отношении объектов капитального строительства Крыма и Севастополя, сметная стоимость которых превышает 1 млрд руб., должна проводиться в Главгосэкспертизе России.

Автор: Галина Казакулова
Теги: «Крымский мост», Минтранс, Росжелдор
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