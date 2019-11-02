«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Речь идет о встречных исковых требованиях, которые украинская сторона предъявляет российской компании. «Наступила наша очередь подать «Заявление о защите и встречные исковые требования». «Количество страниц только основного текста нашей заявления превышает 500 страниц. К нему прилагаются три отчеты международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений», — написал Витренко.
Сумма иска «Нафтогаза» может составить порядка $12 млрд.
РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома» по поводу нового иска «Нафтогаза»