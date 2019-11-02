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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Речь идет о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, касающегося контракта на транзит газа. Сумма исковых требований «Нафтогаза» составляет порядка $12 млрд

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Речь идет о встречных исковых требованиях, которые украинская сторона предъявляет российской компании. «Наступила наша очередь подать «Заявление о защите и встречные исковые требования». «Количество страниц только основного текста нашей заявления превышает 500 страниц. К нему прилагаются три отчеты международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений», — написал Витренко.

Сумма иска «Нафтогаза» может составить порядка $12 млрд.

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Ранее Витренко говорил, что компания подаст 1 ноября иск против «Газпрома» на более чем $11 млрд о компенсации возможных потерь от прекращения транзита газа в Европу. Заявления Витренко последовали после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что до заключения с Украиной нового контракта необходимо урегулировать все судебные споры.

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Стороны ведут переговоры о дальнейшей судьбе транзита газа через Украину.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: транзит газа, Нафтогаз, Газпром
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