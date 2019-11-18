«Газпром» направил Киеву предложения по транзиту газа через Украину

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«Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год, говорится в поступившем в РБК сообщении российской компании.

Для продления действующего договора «Газпром» считает необходимым:

отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции.

отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Предложение «Газпрома» направили также министру энергетики Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря.