Экономика , 18 ноя, 15:32
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«Газпром» направил Киеву предложения по транзиту газа через Украину
«Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год, говорится в поступившем в РБК сообщении российской компании.
Для продления действующего договора «Газпром» считает необходимым:
- отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции.
- отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».
Предложение «Газпрома» направили также министру энергетики Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря.