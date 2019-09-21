«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

При бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской ГТС тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, посчитали в «Нафтогазе». По итогам переговоров Россия, Украина и ЕК пока не смогли договориться о вариантах транзита

Фото: Виталий Грабар / ТАСС

«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно расчетам «Нафтогаза», на период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56.

Отмечается, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием министров энергетики России, представителей Еврокомиссии и руководителей «Нафтогаза» и «Газпрома». Российская сторона в ходе переговоров предложила продлить соглашение на короткий срок, при этом представители Украины и ЕК утверждают, что продление действующего транзитного контракта невозможно, необходимо найти «другое решение».