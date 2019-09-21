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«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед
При бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской ГТС тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, посчитали в «Нафтогазе». По итогам переговоров Россия, Украина и ЕК пока не смогли договориться о вариантах транзита
Фото: Виталий Грабар / ТАСС

«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно расчетам «Нафтогаза», на период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56.

Отмечается, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Политика
Россия предложила Украине договор на транзит газа на короткий срок

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием министров энергетики России, представителей Еврокомиссии и руководителей «Нафтогаза» и «Газпрома». Российская сторона в ходе переговоров предложила продлить соглашение на короткий срок, при этом представители Украины и ЕК утверждают, что продление действующего транзитного контракта невозможно, необходимо найти «другое решение».

Экономика
Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» по транзиту через Украину

«Нафтогаз» по итогам переговоров заявил, что российская компания «впервые допустила возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года», при условии, что на Украине к тому моменту их внедрят в полной мере. Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что российская сторона готова работать по новому законодательству ЕС и бронировать мощности в украинской ГТС для транспортировки газа. Однако глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что Украина не успеет провести реформу «Нафтогаза», в этом случае, по его словам, необходимо рассматривать план «Б» — продление действующего контракта на транзит.

Еще одна встреча в таком же формате должна пройти в конце октября. Десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу истекает 31 декабря.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Нафтогаз», транзит газа
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