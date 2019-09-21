«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно расчетам «Нафтогаза», на период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56.
Отмечается, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.
19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием министров энергетики России, представителей Еврокомиссии и руководителей «Нафтогаза» и «Газпрома». Российская сторона в ходе переговоров предложила продлить соглашение на короткий срок, при этом представители Украины и ЕК утверждают, что продление действующего транзитного контракта невозможно, необходимо найти «другое решение».