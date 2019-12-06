«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

В ходе очередного раунда переговоров с «Газпромом» «Нафтогаз» выразил готовность принять в счет погашения долга на $3 млрд газ и отказаться от новых исков в обмен на компенсации

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко раскрыл суть предложений, сделанных украинской компанией в ходе очередного раунда переговоров с «Газпромом» об урегулировании вопросов, связанных с разбирательством споров компаний в Стокгольмском арбитраже.

По словам Витренко, чтобы продемонстрировать свою конструктивную позицию, «Нафтогаз» официально выразил готовность рассмотреть возможность погашения «Газпромом» уже признанного арбитражем долга за счет поставок газа. Об этом он сообщил в своем Facebook. Ранее сообщалось, что такое предложение было направлено «Газпрому» по факсу и через DHL.

Общий объем подлежащего погашению долга с учетом набежавших в связи с неуплатой процентов «Нафтогаз» оценивает в $3 млрд. Ранее Витренко говорил, что на такую сумму можно получить «очень много газа» и, чтобы импортировать такой объем, Украине нужны «годы».

Кроме того, «Нафтогаз», по словам Витренко, выразил готовность отозвать иски, по которым арбитраж решения еще не принял, при условии заключения «Газпромом» долгосрочного и покрывающего все расходы украинской стороны контракта на транзит газа и компенсации потерь за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

«Здесь, сами видите, у нас тоже конструктивная позиция — покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы», — написал Витренко.