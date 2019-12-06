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«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В ходе очередного раунда переговоров с «Газпромом» «Нафтогаз» выразил готовность принять в счет погашения долга на $3 млрд газ и отказаться от новых исков в обмен на компенсации
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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко раскрыл суть предложений, сделанных украинской компанией в ходе очередного раунда переговоров с «Газпромом» об урегулировании вопросов, связанных с разбирательством споров компаний в Стокгольмском арбитраже.

По словам Витренко, чтобы продемонстрировать свою конструктивную позицию, «Нафтогаз» официально выразил готовность рассмотреть возможность погашения «Газпромом» уже признанного арбитражем долга за счет поставок газа. Об этом он сообщил в своем Facebook. Ранее сообщалось, что такое предложение было направлено «Газпрому» по факсу и через DHL.

Общий объем подлежащего погашению долга с учетом набежавших в связи с неуплатой процентов «Нафтогаз» оценивает в $3 млрд. Ранее Витренко говорил, что на такую сумму можно получить «очень много газа» и, чтобы импортировать такой объем, Украине нужны «годы».

Кроме того, «Нафтогаз», по словам Витренко, выразил готовность отозвать иски, по которым арбитраж решения еще не принял, при условии заключения «Газпромом» долгосрочного и покрывающего все расходы украинской стороны контракта на транзит газа и компенсации потерь за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

«Здесь, сами видите, у нас тоже конструктивная позиция — покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы», — написал Витренко.

На просьбы рассказать, как на эти предложения отреагировал «Газпром», представитель «Нафтогаза» ответил, что позицию российской компании он не комментирует.

В сообщении «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что глава компании Алексей Миллер заявил, что ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, «включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года».

В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации. «Если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим?» — заявил тогда топ-менеджер.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал общий объем претензий своей компании к «Газпрому» в $15 млрд, а еще в $7 млрд — претензии Антимонопольного комитета Украины.

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В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

Российская сторона предлагала обнулить все ранее поданные иски и начать переговоры с чистого листа. Однако, по словам Витренко, начало с чистого листа еще не означает исчезновения «старых листов». В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома». Согласно решению, российская компания должна была выплатить Украине $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. В сумме выплат был учтен ныне списанный долг «Нафтогаза» перед «Газпромом». Позже, в середине 2019 года, «Нафтогаз» сообщал, что общая задолженность по выплатам выросла и достигла $2,817 млрд в связи с начислением процентов за просрочку платежа.

В начале ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа. Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Нафтогаз Украины»
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