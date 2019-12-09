Политика , 09 дек, 22:24
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Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж
Спустя три года после последней встречи в Париже собрались лидеры стран «нормандской четверки»: России, Украины, Франции и Германии. Они обсуждают возможность урегулирования ситуации на Украине. Также на полях саммита проходит первая встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон
Саммит проходит в Париже, в Елисейском дворце
Президент России Владимир Путин (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон
Переговоры начались в 17:20 по местному времени (19:20 мск) и к 20:00 (22:00 мск) не завершились, но были прерваны на отдельную встречу Путина и Зеленского
Это первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Предмет разговора — урегулирование ситуации на востоке Украины