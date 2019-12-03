Возможным компромиссом между Москвой и Киевом в энергетической сфере могло бы стать соглашение о сохранении украинского транзита российского газа еще на один-два года при гарантированном уровне прокачки 25–30 млрд куб. м

В первый день 2020 года истечет действие соглашений, которые 19 января 2009-го подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина, заключив долгосрочные контракты на поставку российского газа на Украину и на его транзит в Европу. До этого Россия и Украина согласовывали условия поставок и транзита каждый год и каждый год устраивали друг другу «войну нервов». Соглашения 2009 года также предварял громкий конфликт, получивший название «газовой войны». Долгосрочные договоренности позволили избежать новых кризисов, но теперь срок их действия заканчивается. И хотя Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии уже полгода ведут переговоры о заключении новых договоров, прийти к консенсусу сторонам пока не удалось. При этом в отличие от ситуации десятилетней давности сейчас в переговорной повестке доминируют исключительно вопросы транзита: прямые закупки российского газа мало беспокоят «Нафтогаз», ведь с ноября 2015 года Украина импортирует его по реверсным маршрутам из ЕС, полностью отказавшись от поставок из России. Однако Украина по-прежнему сильно зависит от транзита российского газа, который в первом полугодии 2019-го обеспечил 29% всей выручки и 38% операционной прибыли «Нафтогаза».

Два взгляда

Позиция Киева предельно проста: нужен новый долгосрочный контракт на десять лет с гарантией транзита в объеме как минимум 60 млрд куб. м газа в год и оплатой по системе «вход — выход», тарифы для которой будут определяться Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а не подписавшими контракт сторонами. «Газпром» такие предложения совсем не привлекают. Ожидая в 2020 году запуска двух крупных газопроводов в обход Украины — «Северного потока-2» и «Турецкого потока», российский концерн хотел бы заключить с «Нафтогазом» транзитный контракт всего на год, установив обязательства по прокачке на уровне 10–15 млрд куб. м (против 86,8 млрд в 2018 году). Существенным является и требование «Газпрома» о взаимном отказе от всех претензий, даже по уже выигранным в судах делам. Это предложение особенно тяжело для украинской компании, рассматривающей свою победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом» как один из главных успехов за последнее десятилетие. Присужденные этим арбитражем выплаты $2,56 млрд (как считает НАК, сейчас с учетом пени долг «Газпрома» превышает $2,81 млрд) — существенная сумма, которая более чем в пять раз превышает чистую прибыль «Нафтогаза» в 2018 году. «Нафтогаз» предлагает лишь обсуждение мировой по искам, рассмотрение которых еще продолжается, например по требованию возместить потери от прекращения транзита после 2019-го. В случае заключения нового транзитного контракта украинская компания готова снизить размер требований с $12 млрд до $2 млрд. Но вряд ли такое предложение устроит «Газпром».

Проблема анбандлинга

Еще одной преградой на пути к новому транзитному контракту может стать незавершенное разделение «Нафтогаза», ведь по украинскому законодательству компания не сможет заключать договоры о транспортировке газа после 2019 года, это должен делать новый независимый оператор газотранспортной системы. В 2011-м Украина стала членом Энергетического сообщества Европы, взяв на себя обязательства в том числе по выполнению «Третьего энергетического пакета», требующего отделения (анбандлинга) конкурентных видов деятельности (добыча, сбыт газа) от монопольных (транспортировка и распределение) в рамках одной компании. Однако модель разделения была утверждена только в сентябре 2019-го, а соответствующий закон принят Верховной радой лишь в конце октября. До конца года украинское правительство и «Нафтогаз» должны провести большую работу: передать активы ГТС (только газопроводы) в новую компанию «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), пройти сертификацию у государственного регулятора (НКРЭКУ) и в ассоциации регуляторов энергетической отрасли стран ЕС (Council of European Energy Regulators, CEER).