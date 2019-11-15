В «Нафтогазе» отреагировали на предложение «Газпрома» о скидке на газ

В «Нафтогазе» отреагировали на предложение «Газпрома» о скидке на газ

Украинский «Нафтогаз» не рассматривает предложение российского «Газпрома» снизить цену на газ на 20–25% в качестве скидки, поскольку считает это нормальной ценой. Об этом написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

«Газ из России и так должен быть на 20–25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу», — заявил Витренко.

Он добавил, что скидку нужно считать от цены, рассчитанной по формуле «цена на немецком рынке минус затраты на транспортировку от границы России до Германии».

Витренко считает, что Украина могла бы получить такую цену в том случае, если бы европейский антимонопольный орган не позволил бы «Газпрому» занимать доминирующее положение на рынке.

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