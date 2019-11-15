В офисе Зеленского сообщили о подписании закона о создании оператора ГТС

В офисе Зеленского сообщили о подписании закона о создании оператора ГТС

В пятницу Верховная рада внесла редакционные правки в текст закона об анбандлинге и направила документ на подпись Зеленскому

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы страны. Об этом сообщила заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив.

«Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и нормами Третьего энергетического пакета», — написала Ковалив на своей странице в сети Facebook.

По ее словам, закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы.

Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге) был принят Верховной радой 31 октября. В пятницу, 15 ноября, парламент Украины проголосовал за внесение в текст документа редакционных уточнений, после чего закон был направлен на подпись президенту.

«Наконец-то! То, что не могли сделать три предыдущих года, мы сделали за два месяца. Это очень важный закон для страны, я благодарю коллег-депутатов за поддержку и принятие этой инициативы», — прокомментировал решение Верховной рады глава правительства Украины Алексей Гончарук.