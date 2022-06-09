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Новый владелец «Макдоналдс» выбрал логотип

На нем будут изображены две палочки картофеля фри и круг, символизирующий бургер, на зеленом фоне. Название новой сети ресторанов все еще не определено
Фото: пресс-служба ООО «Система ПБО»
Фото: пресс-служба ООО «Система ПБО»

Компания, которая стала владельцем российских ресторанов «Макдоналдс», выбрала логотип, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию. Новое название сети ресторанов все еще неизвестно.

7 июня компания сообщила, что выбирает между двумя логотипами в зелено-красно-оранжевых цветах. В итоге она остановилась на варианте, где изображены «главные символы ресторана» — две палочки картофеля фри и бургер в виде круга. «Зеленый фон логотипа символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли наши гости», — добавили РБК в пресс-службе.

На втором варианте логотипа, от которого компания отказалась, был изображен восклицательный знак.

9 июня будет запущена рекламная компания с данным логотипом, указали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве и области начнут работу 15 бывших ресторанов «Макдоналдс», но под каким названием, компания еще не определилась. Она подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и «Наше место».

Новый владелец заявил о планах открыть рестораны «Макдоналдс» за 2 месяца
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале марта «Макдоналдс» приостановил свою деятельность в стране: рестораны были закрыты, но компания в этот период выплачивала сотрудникам зарплаты. 16 мая она объявила, что продаст свой бизнес в России.

Покупателем стал один из трех российских франчайзи — бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «ГиД», которое с 2015 года развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири. По условиям контракта бизнесмен не сможет использовать существующее название бренда, а также логотип и меню. Он указывал, что отказаться от них придется и другим франчайзи «Макдоналдс» — «Региональная сеть предприятий питания» и «Развитие РОСТ».

Ходатайство о покупке «Макдоналдса» в Федеральную антимонопольную службу подало 27 мая ООО «Клуб Отель», 1 июня Говор получил контроль над 100% акций этой компании, ранее ею владела, предположительно, жена бизнесмена. Юрлицо, которое владеет сетью ресторанов, сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова, Анна Захарова
Макдоналдс McDonald’s логотип
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