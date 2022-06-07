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«Макдоналдс» назвал адреса ресторанов, которые откроются 12 июня

Сеть быстрого питания приостановила работу 850 точек в России 8 марта, а 16 мая объявила о продаже бизнеса. Его купил бизнесмен Александр Говор. Первые рестораны откроются 12 июня в Москве и Подмосковье
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первые 15 ресторанов «Макдоналдс» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, сообщила РБК пресс-служба компании.

«15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — сказали в компании.

  • Большая Бронная улица, д. 29;
  • Улица Арбат, д. 52, стр. 1;
  • Улица Красная Пресня, д. 31;
  • Ленинградское шоссе, д. 63, корп. 1;
  • Улица Большая Дорогомиловская, д. 8а;
  • Улица Большая Ордынка, д. 21, стр. 2;
  • Каширское шоссе, д. 61/15;
  • Улица Покрышкина, д. 2;
  • Улица Бутырская, д. 77, стр. 2;
  • Проспект Маршала Жукова, д. 31, корп. 2;
  • Коломенский проезд, д. 7б;
  • Улица Люблинская, д. 165, корпус 1а;
  • Одинцово, Можайское ш., д. 133;
  • Химки, Ленинградское ш., владение 30а;
  • Реутов, Носовихинское ш., д. 12

В мае эту же дату называли источники ТАСС и «Москвы 24». Однако речь шла об открытии ресторана на Пушкинской площади. Затем компания подтверждала, что стремится открыть рестораны 12 июня, но не называла точный график.

Новый владелец заявил о планах открыть рестораны «Макдоналдс» за 2 месяца
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Макдоналдс» приостановил работу своих 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта, после начала военной операции России на Украине и западных санкций.

16 мая компания объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса из-за гуманитарного кризиса, которую вызвали военные действия на Украине, и роста неопределенности в бизнес-среде.

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Новым владельцем ресторанов стал сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал сеть по франшизе в Сибири. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку и сообщила, что американская корпорация получит право выкупить российский бизнес на рыночных условиях в течение 15 лет.

Российский McDonald's подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете
Бизнес
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Говор отмечал, что компания планирует открыть все рестораны в течение двух месяцев. Новое юрлицо получило название «Система ПБО». Компания зарегистрировала восемь возможных вариантов нового бренда, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

Кроме того, сеть ресторанов подала заявки на новые варианты логотипов в красном, оранжевом и зеленом цветах.

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Теги
Жанна Антохина
Макдоналдс McDonald’s Москва Московская область рестораны
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