«Макдоналдс» назвал адреса ресторанов, которые откроются 12 июня

Сеть быстрого питания приостановила работу 850 точек в России 8 марта, а 16 мая объявила о продаже бизнеса. Его купил бизнесмен Александр Говор. Первые рестораны откроются 12 июня в Москве и Подмосковье

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первые 15 ресторанов «Макдоналдс» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, сообщила РБК пресс-служба компании.

«15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — сказали в компании.

Большая Бронная улица, д. 29;

Улица Арбат, д. 52, стр. 1;

Улица Красная Пресня, д. 31;

Ленинградское шоссе, д. 63, корп. 1;

Улица Большая Дорогомиловская, д. 8а;

Улица Большая Ордынка, д. 21, стр. 2;

Каширское шоссе, д. 61/15;

Улица Покрышкина, д. 2;

Улица Бутырская, д. 77, стр. 2;

Проспект Маршала Жукова, д. 31, корп. 2;

Коломенский проезд, д. 7б;

Улица Люблинская, д. 165, корпус 1а;

Одинцово, Можайское ш., д. 133;

Химки, Ленинградское ш., владение 30а;

Реутов, Носовихинское ш., д. 12

В мае эту же дату называли источники ТАСС и «Москвы 24». Однако речь шла об открытии ресторана на Пушкинской площади. Затем компания подтверждала, что стремится открыть рестораны 12 июня, но не называла точный график.

«Макдоналдс» приостановил работу своих 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта, после начала военной операции России на Украине и западных санкций.

16 мая компания объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса из-за гуманитарного кризиса, которую вызвали военные действия на Украине, и роста неопределенности в бизнес-среде.

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Новым владельцем ресторанов стал сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал сеть по франшизе в Сибири. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку и сообщила, что американская корпорация получит право выкупить российский бизнес на рыночных условиях в течение 15 лет.

Говор отмечал, что компания планирует открыть все рестораны в течение двух месяцев. Новое юрлицо получило название «Система ПБО». Компания зарегистрировала восемь возможных вариантов нового бренда, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

Кроме того, сеть ресторанов подала заявки на новые варианты логотипов в красном, оранжевом и зеленом цветах.