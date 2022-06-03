Новый владелец заявил о планах открыть рестораны «Макдоналдс» за 2 месяца

Сумму сделки Говор не назвал. По словам бизнесмена, он должен будет профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Все рестораны «Макдоналдс» в России могут вновь открыться еще до осени, сообщил в интервью Forbes новый владелец российского бизнеса сети Александр Говор.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал он.

За сколько он купил российский бизнес «Макдоналдс», Говор не сообщил, отметив, что обещал не раскрывать эту информацию в договоре.

«Зато я могу сказать, что я должен профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом. Ну, и конечно, я продолжаю платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые пока еще не открылись. Это 51 тыс. сотрудников только в «Макдоналдсе» — без предприятий, принадлежащих франчайзи», — отметил бизнесмен.

В марте «Макдоналдс» закрыл почти все рестораны в России, а в мае объявил об уходе. Российский бизнес купил Говор, сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис». Он уже развивал рестораны «Макдоналдс» по франшизе в Сибири.

Накануне, 2 июня, ФАС одобрила сделку. Американская корпорация получила право в течение 15 лет выкупить российский бизнес на рыночных условиях.

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Запуск первого ресторана под новым брендом Минпромторг предложил приурочить ко Дню России, сообщил Говор. Речь идет о первом открывшемся в стране ресторане «Макдоналдс» на Пушкинской площади. Пока зарегистрировано восемь вариантов возможных названий: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Наше место».