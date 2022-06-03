Российское юрлицо «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО»

Как пояснили РБК в бывшем ООО «Макдоналдс», компания выполняет все юридические формальности для перехода под новый бренд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российское юрлицо бывшей сети «Макдоналдс» сменило название с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО», следует из данных реестра юрлиц.

«Мы зарегистрировали новое юрлицо «Система ПБО» для нового бренда. ПБО расшифровывается как предприятия быстрого обслуживания. Сейчас мы выполняем все юридические формальности для перехода под новый бренд», — сообщили РБК в пресс-службе бывшего ООО «Макдоналдс».

«Макдоналдс» в мае объявил об уходе из России и продаже бизнеса кузбасскому бизнесмену Александру Говору, который развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. ФАС одобрила сделку. Как сообщили в федеральной службе, американская корпорация получит право в течение 15 лет выкупить российский бизнес обратно на рыночных условиях.

По словам Говора, открыть все рестораны сети планируется в течение двух месяцев. Они заработают под новым названием. Как рассказал бизнесмен, варианты со своей фамилией он отбросил, а в ответ на предложение назвать сеть «Москвич» предложил «Сибиряка». Официально же зарегистрированы восемь возможных вариантов нового бренда, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».