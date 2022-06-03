Российское юрлицо «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Главу московского МЧС доставили в больницу с места пожара в бизнес-центре Общество, 13:14
«Реал» потребовал объяснить выбор Парижа вместо Петербурга для финала ЛЧ Спорт, 13:11
Российский «Макдоналдс» опроверг сообщения о смене названия на «Доминис» Бизнес, 13:09
Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу вызвали скорую помощь в суд Общество, 13:07
Кремль оценил результаты 100 дней спецоперации на Украине Политика, 13:02
Как оформить карточки товаров на маркетплейсе, чтобы все раскупили: гайд Pro, 12:59
Крупнейший страховщик Европы продаст контрольный пакет бизнеса в России Бизнес, 12:53
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 12:52
В первой десятке крупнейших застройщиков России произошли изменения Недвижимость, 12:45
Путин предупредил Совбез о сложной и непредсказуемой ситуации в мире Политика, 12:44
Неотразимая продажа: 3 элемента презентации, которые заставит купить Pro, 12:42
Невзоров получил украинское гражданство Политика, 12:38
Регулятор США обвинил криптобиржу Gemini в манипулировании ценой биткоина Крипто, 12:37
Как прошел второй день Конференции цифровой индустрии промышленной России Партнерский материал, 12:34
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Бизнес ,  
0 

Российское юрлицо «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО»

Как пояснили РБК в бывшем ООО «Макдоналдс», компания выполняет все юридические формальности для перехода под новый бренд
McDonald's MCD $250,6 +0,63% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российское юрлицо бывшей сети «Макдоналдс» сменило название с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО», следует из данных реестра юрлиц.

«Мы зарегистрировали новое юрлицо «Система ПБО» для нового бренда. ПБО расшифровывается как предприятия быстрого обслуживания. Сейчас мы выполняем все юридические формальности для перехода под новый бренд», — сообщили РБК в пресс-службе бывшего ООО «Макдоналдс».

Новый владелец бизнеса «Макдоналдс» в России рассказал про выбор названия
Бизнес
Фото:Виталий Смольников / ТАСС

«Макдоналдс» в мае объявил об уходе из России и продаже бизнеса кузбасскому бизнесмену Александру Говору, который развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. ФАС одобрила сделку. Как сообщили в федеральной службе, американская корпорация получит право в течение 15 лет выкупить российский бизнес обратно на рыночных условиях.

По словам Говора, открыть все рестораны сети планируется в течение двух месяцев. Они заработают под новым названием. Как рассказал бизнесмен, варианты со своей фамилией он отбросил, а в ответ на предложение назвать сеть «Москвич» предложил «Сибиряка». Официально же зарегистрированы восемь возможных вариантов нового бренда, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

Авторы
Теги
Анна Захарова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Макдоналдс название
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»
Бизнес
Владельцев российского бизнеса «Макдоналдс» обязали снять вывески бренда
Бизнес
Владелец «Макдоналдса» подал заявку на регистрацию восьмого названия
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter