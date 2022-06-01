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Бизнес ,  
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Кузбасский бизнесмен стал владельцем компании, покупающей «Макдоналдс»

McDonald's MCD $251,1 Купить
Александр Говор
Александр Говор (Фото: Ярослав Беляев / ТАСС)

Кузбасский предприниматель Александр Говор получил 100% компании «Клуб Отель», которая направила в ФАС ходатайство о покупке российского бизнеса корпорации «Макдоналдс», следует из данных СПАРК.

До этого владельцем 100% компании значилась Светлана Говор, предположительно, жена бизнесмена (мать Светлану в своих соцсетях упоминал сын Александра Говора Роман). 31 мая ее доля перешла к Александру Говору.

ООО «Клуб Отель» было зарегистрировано в октябре 2012 года в селе Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области. Компания специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов. 27 мая ФАС получила от нее ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс».

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка 16 мая. В компании сообщили, что российский бизнес купит Говор, который развивал 25 ресторанов сети по франшизе в Сибири.

Соглашение предусматривает, что сотрудники предприятий останутся работать на текущих условиях не менее двух лет. Сами рестораны откроются под новым брендом. Среди возможных названий — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

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