ФАС получила ходатайство о покупке бизнеса «Макдоналдс» в России

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство от компании «Клуб Отель» о приобретении «Макдоналдс Корпорейшн». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В ФАС пообещали изучить влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания. По данным системы «СПАРК», владельцем ООО «Клуб Отель» является Светлана Говор.

В середине марта «Макдоналдс» объявил об уходе из России. В компании назвали присутствие в стране нецелесообразным и не соответствующим ценностям компании на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине. Тогда уведомила, что намерена продать бизнес «местному покупателю».

Позднее стало известно, что сеть купит сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири по франшизе. По условиям сделки Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники «Макдоналдса» продолжат работу на текущих условиях в течение двух лет, заверили в пресс-службе компании.

Агентство «Москва» 27 мая нашло четыре возможных названия в материалах Роспатента — ООО «Макдоналдс» зарегистрировало товарные знаки «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». При этом источник сообщил «Москве», что компания выбирает из пяти названий.