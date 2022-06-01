Владельцев российского бизнеса «Макдоналдс» обязали снять вывески бренда

Название нового бренда для российского бизнеса «Макдоналдс» объявят до середины июня, сообщил Говор. По его словам, рестораны не смогут использовать логотипы, которые повторяют знак «золотые арки»

Фото: Лев Сергеев / Reuters

Российские партнеры «Макдоналдса» должны снять вывески, логотипы и избавиться от любых упоминаний бренда, сообщил в интервью Forbes бизнесмен Александр Говор, которому «Макдоналдс» продаст свой бизнес в России.

На это российским партнерам «Макдоналдс» — «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП») и «Развитие РОСТ» — дали две недели.

По словам Говора, после закрытия сделки по продаже бизнеса «Макдоналдс» в России «корпорация расторгнет все договоры субконцессии со всеми партнерами на территории Российской Федерации». После этого они должны снять любые упоминания «Макдоналдса», а партнеры, прошедшие процедуру ребрендинга, получат право заключить с правопреемником ООО «Макдоналдс», компанией ООО «Системы ПБО», договор концессии под новым брендом.

Название нового бренда окончательно еще не утвердили, его объявят до середины июня, сообщил бизнесмен. По его словам, рестораны не смогут использовать логотипы, которые повторяют знак «золотые арки», а название нового бренда не должно напрямую указывать на бренд «Макдоналдс».

Помимо этого соглашение с американской корпорацией предусматривает полный отказ от использования любой продукции с ее логотипом: посуды, салфеток, упаковки и других. «Все это необходимо будет утилизировать», — сказал Говор.

РБК направил запросы в СПП и «Развитие РОСТ».

Читайте на РБК Pro Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Деньги «выпали»: как кризис изменит рынок венчурных инвестиций в России Деньги «выпали»: как кризис изменит рынок венчурных инвестиций в России Прогнозы Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Статьи Pro Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться Инструкции Pro На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль Статьи Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи

«Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка в середине мая. В компании сообщили, что российский бизнес купит Говор, который развивал 25 ресторанов сети по франшизе в Сибири. Соглашение предусматривает, что сотрудники предприятий останутся работать на текущих условиях не менее двух лет.

Сами рестораны откроются под новым брендом. Среди возможных названий — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

Меню, как сообщил в интервью РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сохранится на 95%, поскольку все сырье и так было российским. По его словам, открыться рестораны будут готовы к середине июня. Самый первый ресторан, который заработал в России — на Пушкинской площади в Москве, — откроется под новым названием в День России, 12 июня, сказал источник ТАСС.