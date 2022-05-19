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«Макдоналдс» назвал покупателя бизнеса в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский бизнес «Макдоналдс» купит один из франчайзи ресторанов Александр Говор, сообщила РБК пресс-служба компании.

Компания объявила о заключении соглашения купли-продажи с Говором. «По условиям сделки господин Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом», — говорится в сообщении.

Соглашение должны одобрить регулирующие органы, ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Соглашение предусматривает, что сотрудники предприятий должны продолжить работу на текущих условиях в течение двух лет. Покупатель также будет финансировать зарплату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки. Он также осуществит выплаты по имеющимся обязательствам перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Говор, которого называют совладельцем компании «Нефтехимсервис» (собственник Яйского нефтеперерабатывающего завода), является единственным учредителем ООО «Гид», которое развивает франшизу McDonald’s в Сибири. Она управляет 25 ресторанами McDonald's в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях. 

Представитель Говора отказался комментировать РБК покупку бизнеса McDonald’s в России. РБК направил запрос в «Гид».

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