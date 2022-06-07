Российский McDonald's подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете

Новая сеть, работавшая ранее в России под брендом McDonald's, подала в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков с красным, оранжевым и зеленым цветами в качестве основных

Фото: Мария Девахина / "РИА Новости"

Новая сеть ресторанов быстрого питания, создаваемая на базе прекратившего работу в России McDonald's, подала две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах — красном, оранжевом и зеленом. Об этом в компании сообщили АГН «Москва».

Также издание опубликовало фотографии товарных знаков. «Это варианты возможных логотипов», — уточнили в пресс-службе.

Под этими логотипами российский McDonald' хочет выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, пишет АГН «Москва».

В компании изданию пояснили, что зеленый, оранжевый и красный — это в принципе возможные новые цвета бренда.

В марте McDonald's закрыл почти все рестораны в России, а в мае объявил об уходе из страны. Компания назвала сохранение рабочих мест приоритетом и заявила, что будет стремиться к тому, чтобы сотрудники получали зарплату до закрытия сделки по приобретению российского бизнеса и в будущем смогли продолжить работу на прежних местах при новом владельце.

Бизнес американской компании в России приобрел сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор, ранее развивавший точки сети по франшизе в Сибири. Сумма сделки не раскрывалась. Российских партнеров обязали снять вывески и избавиться от любых упоминаний ушедшего бренда.



Сеть продолжит работу в России под новым названием, оно сейчас находится в разработке. Пока зарегистрировано восемь вариантов, в том числе «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место». Российское юрлицо бывшей сети 3 июня сменило название на «Система ПБО» (ПБО — предприятия быстрого обслуживания).



В опубликованном 3 июня интервью Forbes Говор рассказал, что все рестораны McDonald's могут открыться еще до осени. Ресторан на Пушкинской площади откроется 12 июня, сообщали источники ТАСС и «Москва 24».