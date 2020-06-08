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Москва снимает ограничения для ресторанов и сферы услуг. Мнение бизнеса

С 9 июня Москва начинает снимать большую часть ограничений — к открытию готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны. Как их предприятия будут возвращаться к «обычному ритму» и все ли вернутся, рассказали бизнесмены РБК
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты», — заявил в обращении к москвичам мэр Сергей Собянин. С 9 июня Москва начинает постепенно снимать все ограничения для граждан — отменяется режим самоизоляции и обязательность использования пропусков, ограничения на прогулки и т.д.

График снятия ограничений в Москве. Главное
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Возвращается к обычному режиму и столичный бизнес. До конца июня Москва отменит ограничения почти для всех предприятий. Но продолжить работу, по оценке экспертов, смогут далеко не все компании, а те, кто откроется, будут работать в абсолютно новых условиях. Как бизнес готовится к открытию, его представители рассказали РБК.

Рестораны

Когда откроются. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита.

Как будут работать. Согласно правилам Роспотребнадзора, рестораны и кафе должны будут уделять особое внимание дезинфекции отдельных поверхностей — выключателей, дверных ручек, спинок стульев и т.д. Кроме того, многим придется изменить интерьер — столы должны располагаться не ближе чем в 1,5 м друг от друга.

Роспотребнадзор ужесточил требования к дистанции между столами в кафе
Общество
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Что думает бизнес. По оценкам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, с 23 июня готовы «попробовать открыться» 50–70% заведений общепита. Впрочем, он не исключает, что не все открывшиеся рестораны смогут справиться с кризисом и кто-то впоследствии может закрыться.

Требования Роспотребнадзора к работе ресторанов после их открытия согласованы с бизнес-сообществом и не вызывают у рестораторов проблем, отмечает основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. Соблюдение социальной дистанции между столиками она называет выполнимым требованием, но отмечает, что сложности могут возникнуть из-за требования обязательного ношения маски официантами летом. В то же время Татулова указывает, что рестораторы готовы пойти на это, чтобы открыть заведения, и надеются, что впоследствии это требование отменят.

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Совладелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов считает, что 20% заведений общепита в Москве уже не откроются, остальные попробуют начать работать после снятия ограничений. Как только рестораны откроются, Миронов ожидает «волну отложенного спроса», но он считает, что затем эта волна пойдет на спад, части заведений не хватит оборотных средств, и к концу года они будут закрываться.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Фитнес-клубы

Когда откроются. С 23 июня отменяются ограничения на работу спортивной индустрии — фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Как будут работать. Тренажеры в спортзалах должны стоять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а посетители смогут заниматься только по предварительной записи.

Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Общество
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Что думает бизнес. «World

Class начал подготовку к открытию клубов сразу, после того как Роспотребнадзор выпустил предписания по необходимым мерам безопасности, сейчас помещения готовятся, проводятся уборки и дезинфекция, две недели — достаточный срок, чтобы полностью подготовиться к открытию», — сообщил представитель сети.

«Рекомендации Роспотребнадзора появились около двух недель назад, поэтому мы хорошо понимали, что нас ждет и начали подготовку. Клубы закупили обеззараживающие средства, проводят работы с системой вентиляции, наклеили ленты для зонирования дистанции между посетителями. Пока есть сложности с предписаниями по закупке рециркуляторов и обеззараживателей воздуха — это очень дорогие и долгие поставки, а также с ограничением пропускной способности в бассейнах, однако клубы продолжают готовиться, двух недель достаточно, для того чтобы открыться по всем правилам», — сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Парикмахерские и салоны красоты

Когда откроются. С 9 июня.

Как будут работать. Согласно последней версии рекомендаций Роспотребнадзора (представители бизнеса ждут разъяснений по ним), принимать посетителей салоны смогут только по предварительной записи (с 20-минутным интервалом между клиентами) и обеспечив социальную дистанцию 1,5 м.

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Что думает бизнес. Президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, основатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов говорит, что представители индустрии воодушевлены новостями, но ждут точных требований, по которым специалисты салонов смогут работать. По оценке Стоянова, завтра смогут начать работу до 50% салонов красоты в Москве. «А в течение одной-двух недель начнут работу остальные. Кому-то нужно докупить оборудование и средства защиты, кому-то провести встречи с персоналом. Всего откроется 70–80% салонов от того количества, что было до ограничений. А в конце лета будем смотреть, кто из них выживет», — отметил Стоянов.

Основатель сети салонов красоты Legend New York Елена Махота планирует открываться только 15 июня, поскольку требования Роспотребнадзора — стерилизация, дезинфекция, закупка ламп, закупка халатов — она называет не быстрым процессом. «Сейчас мы в активном процессе подготовки, но еще не все в доступе, завтра открыться точно не сможем, — отмечает она. — Безусловно, после открытия нас всех ждет новая реальность. По новым требования Роспотребнадзора мы можем обслуживать максимум 20 человек в день». Ранее, по ее словам, 400-метровый центральный салон принимал по 50–70 человек в день. «Понятно, что сейчас запись забита, но это искусственный спрос, обеспеченный наложенными ограничениями по безопасности, который носит временный характер», — констатирует она.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова, Елена Сухорукова
Теги: пандемия, коронавирус
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