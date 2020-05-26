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Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов

Тренажеры в спортзалах нужно ставить на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а пускать посетителей — по записи
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

При открытии фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных сооружений после отмены ограничений по коронавирусу нужно в первую очередь снизить их пропускную способность и выдерживать дистанцию между посетителями. Это следует из рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.

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Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС

Чтобы снизить число посетителей и выдерживать норму площади (4 кв. м на одного человека), в ведомстве рекомендуют использовать предварительную запись. Кроме того, спортивные снаряды и тренажеры нужно расставлять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Для обеспечения дистанции также предлагается закрывать часть кабинок для переодевания, наносить разметку на пол, не допускать больше одного человека на 10 кв. м дорожки плавательного бассейна.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Персоналу запретят принимать пищу на рабочих местах. Также не разрешат продавать клиентам чай или кофе — только бутилированную воду.

Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.

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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России и главы World Gym в России Ольги Киселевой, требования ведомства учитывают предложения отрасли по безопасной и эффективной работе фитнес-клубов, которые участники индустрии направляли в Роспотребнадзор.

«Там нет категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны, но выполнимы», — убеждена Киселева. Рассчитать в текущий момент, насколько ниже будет загрузка заведений в сравнении с пиковой загрузкой в прошлом, пока невозможно.

В ассоциации надеются, что корректировки, которые будут вносить регионы самостоятельно, не ужесточат эти требования, а также на то, что в скором времени правительства регионов обозначат этапность запуска для индустрии, чтобы бизнес смог подготовиться.

Сейчас фитнес-клубы работают только в Татарстане, Сахалинской и Кировской областях. «В Татарстане разрешены только индивидуальные тренировки — это совсем не эффективно для клуба, но даже на это коллеги пошли, чтобы начать какое-то движение к открытию», — рассказала Ольга Киселева.

С 12 мая в регионах России начали постепенно снимать карантинные меры, введенные в связи с эпидемией. Мэр Москвы Сергей Собянин с 25 мая открыл часть МФЦ и разрешил пользоваться каршерингом, хоть и с ограничениями.

Позже заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что следующими этапами послаблений станут открытие непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, спортзал
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