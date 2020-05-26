Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов

Тренажеры в спортзалах нужно ставить на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а пускать посетителей — по записи

Фото: Георгий Абашвили / РБК

При открытии фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных сооружений после отмены ограничений по коронавирусу нужно в первую очередь снизить их пропускную способность и выдерживать дистанцию между посетителями. Это следует из рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.

Чтобы снизить число посетителей и выдерживать норму площади (4 кв. м на одного человека), в ведомстве рекомендуют использовать предварительную запись. Кроме того, спортивные снаряды и тренажеры нужно расставлять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Для обеспечения дистанции также предлагается закрывать часть кабинок для переодевания, наносить разметку на пол, не допускать больше одного человека на 10 кв. м дорожки плавательного бассейна.