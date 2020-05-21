В Москве разрешат возобновить работу операторам каршеринга

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве в рамках смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 25 мая разрешат работу каршеринга. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр также подписал соответствующий указ.

Собянин пояснил, что арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней. Для передвижения по Москве у клиента каршеринговых компаний должен быть цифровой пропуск. Он также отметил, что перед передачей машины клиенту ее должны дезинфицировать.

«Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова», — отметил мэр.

Однако, по его словам, пока краткосрочный прокат автомобиля на одну или две поездки невозможен, поэтому долгосрочная аренда может стать приемлемым решением для операторов каршеринга. Собянин отметил, что подобная аренда будет пользоваться определенным спросом у жителей Москвы.