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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве разрешат возобновить работу операторам каршеринга

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве в рамках смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 25 мая разрешат работу каршеринга. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр также подписал соответствующий указ.

Собянин пояснил, что арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней. Для передвижения по Москве у клиента каршеринговых компаний должен быть цифровой пропуск. Он также отметил, что перед передачей машины клиенту ее должны дезинфицировать.

«Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова», — отметил мэр.

Однако, по его словам, пока краткосрочный прокат автомобиля на одну или две поездки невозможен, поэтому долгосрочная аренда может стать приемлемым решением для операторов каршеринга. Собянин отметил, что подобная аренда будет пользоваться определенным спросом у жителей Москвы.

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Работу каршеринга в Москве приостановили с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. В середине мая заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновить работу сервисов краткосрочной аренды машин, но при условии минимального срока аренды от пяти дней.

По его словам, для пользования этой услугой необходимо будет вводить номер цифрового пропуска в приложении оператора каршеринга.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, каршеринг, коронавирус
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