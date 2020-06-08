Запашный и Никулин рассказали о подготовке к открытию цирков

Гендиректор цирка также усомнился в целесообразности рассадки людей в шахматном порядке. «Думаю, она нерабочая. Как это обеспечить? Если придет семья с маленьким ребенком, ребенок может отказаться сидеть далеко от родителей. Он будет бегать, капризничать. Ну и вообще люди живут вместе, зачем им сидеть на расстоянии друг от друга», — рассказал он. Тем не менее цирк будет выполнять предписания властей Москвы, заключил Запашный.

Гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин сообщил, что репетиции с животными в цирке не прекращались, поскольку они не могут не репетировать. Сейчас руководство намерено начать вызывать других артистов.

«С самого начала [режима самоизоляции] у нас везде стояли санитайзеры, всех обязали носить маски, проверяли у сотрудников температуру. Вопрос — когда нам разрешат вести нашу деятельность», — заявил он РБК.

Никулин уточнил, что пока не может сказать, как будет организована работа цирка со зрителями.

Ранее 8 июня министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о поэтапном возобновлении работы федеральных учреждений культуры. На первом этапе федеральным музеям, театрам и концертным организациям разрешили вернуть на работу сотрудников.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы музеев для посетителей с 16 июня. Столичным театрам и циркам разрешено возобновить репетиции, но без участия зрителей.

Любимова в конце мая сообщила, что Минкультуры обсуждает с Роспотребнадзором вариант рассадки первых зрителей театров и концертных организаций после их открытия в шахматном порядке. По ее словам, это общемировая практика и теперь она рассматривается и в России.

В середине марта все находящиеся в ведении Министерства культуры России организации, в том числе цирки, приостановили работу для посетителей из-за распространения коронавирусной инфекции.