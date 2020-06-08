Запашный и Никулин рассказали о подготовке к открытию цирков
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Руководство Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского вызовет труппу для возобновления репетиций с 15 июня. Об этом РБК сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный.
«Мы только что провели совещание. Хотим вызывать нашу труппу со следующего понедельника (15 июня. — РБК). Дело в том, что у нас много иногородних артистов, людям нужно время добраться до работы», — пояснил он.
По словам Запашного, большое число людей в цирке не прекращали работать, в частности специалисты по уходу за животными. Они несколько раз сдавали тесты на коронавирус.
Запашный отметил, что работа в цирке и репетиции подразумевают физический контакт, поэтому по всей его территории расставлены санитайзеры, а также сотрудникам цирка будут измерять температуру и делать тесты на COVID-19 при первых симптомах ОРВИ.
Гендиректор цирка также усомнился в целесообразности рассадки людей в шахматном порядке. «Думаю, она нерабочая. Как это обеспечить? Если придет семья с маленьким ребенком, ребенок может отказаться сидеть далеко от родителей. Он будет бегать, капризничать. Ну и вообще люди живут вместе, зачем им сидеть на расстоянии друг от друга», — рассказал он. Тем не менее цирк будет выполнять предписания властей Москвы, заключил Запашный.
Гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин сообщил, что репетиции с животными в цирке не прекращались, поскольку они не могут не репетировать. Сейчас руководство намерено начать вызывать других артистов.
«С самого начала [режима самоизоляции] у нас везде стояли санитайзеры, всех обязали носить маски, проверяли у сотрудников температуру. Вопрос — когда нам разрешат вести нашу деятельность», — заявил он РБК.
Никулин уточнил, что пока не может сказать, как будет организована работа цирка со зрителями.
Ранее 8 июня министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о поэтапном возобновлении работы федеральных учреждений культуры. На первом этапе федеральным музеям, театрам и концертным организациям разрешили вернуть на работу сотрудников.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы музеев для посетителей с 16 июня. Столичным театрам и циркам разрешено возобновить репетиции, но без участия зрителей.
Любимова в конце мая сообщила, что Минкультуры обсуждает с Роспотребнадзором вариант рассадки первых зрителей театров и концертных организаций после их открытия в шахматном порядке. По ее словам, это общемировая практика и теперь она рассматривается и в России.
В середине марта все находящиеся в ведении Министерства культуры России организации, в том числе цирки, приостановили работу для посетителей из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом